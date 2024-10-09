Прокуратура заставила министра очистить старейшее свердловское водохранилище

В Свердловской области очистят Северское водохранилище в Полевском

Водохранилище создано в 1727 году (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Глава свердловского минприроды Денис Мамонтов и его подчиненные обязаны за три года очистить Северское водохранилище в Полевском. Такое решение вынес Кировский райсуд Екатеринбурга — по иску Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры. Подробности истории URA.RU рассказали в ведомстве.

Внимание на водохранилище еще в 2016 году обратил уральский филиал Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов. Тогда провели ряд исследований, которые показали, что водоем загрязнен. Прокуроры подключились в 2023 году — после обращений местного жителя. Выяснилось, что основных источников загрязнения несколько: Полевской криолитовый завод, очистные сооружения Полевского, Зюзельский колчеданский рудник, Гумешевский рудник.

Загрязняющие вещества в водохранилище попадают через впадающие в него реки Зюзелька, Железянка и ручей Мертвая река. «Были взяты пробы, проведены анализы. Экспертизы показали, что эти объекты напрямую влияют на состояние водохранилища», — пояснили URA.RU в прокуратуре.

Заседание в суде состоялось на прошлой неделе. Суд удовлетворил иск частично. В инстанции отказались признать, что минприроды бездействовало. Хотя ранее министерство как минимум дважды информировали о необходимости очистить водоем. «В 2022 году в рамках реализации мероприятия, включенного в нацпроект „Экология“, по заказу минприроды Свердловской области выполнены работы по разработке проектной документации для ликвидации загрязнения. Но уполномоченный орган к реализации проекта так и не приступил», — объяснили в ведомстве. Обжалует ли минприроды решение суда, неизвестно.

Северское водохранилище создано в 1727 году на реке Северушке в поселке Северском в Полевском. Оно считается источником производственного, хозяйственно-бытового водоснабжения и рекреационным водоемом.

Судебная битва за Северское водохранилище стала третьей такой историей в регионе. Предыдущие два спора были в Екатеринбурге (озеро Здохня и Верх-Исетское водохранилище) и Нижнем Тагиле (Черноисточинское водохранилище).