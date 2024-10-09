ВС РФ начали активное наступление на купянском направлении

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
В Волчанске идут позиционные бои Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные начали активное наступление на купянском направлении, продвигаясь вглубь обороны противника. Об этом сообщил представитель военного командования Виталий Ганчев.

«От освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около три километра», — уточнил Ганчев изданию РИА «Новости». Он также добавил, что в Волчанске ведутся позиционные бои.

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Российские военные начали активное наступление на купянском направлении, продвигаясь вглубь обороны противника. Об этом сообщил представитель военного командования Виталий Ганчев. «От освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около три километра», — уточнил Ганчев изданию РИА «Новости». Он также добавил, что в Волчанске ведутся позиционные бои.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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