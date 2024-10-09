ВС РФ начали активное наступление на купянском направлении

В Волчанске идут позиционные бои
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные начали активное наступление на купянском направлении, продвигаясь вглубь обороны противника. Об этом сообщил представитель военного командования Виталий Ганчев.
«От освобожденных поселков до реки Оскол расстояние составляет около три километра», — уточнил Ганчев изданию РИА «Новости». Он также добавил, что в Волчанске ведутся позиционные бои.
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