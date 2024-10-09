Пермяки стали тратить больше денег на косметику

Аналитики DSM Group: в Пермском крае на 40% увеличились продажи косметики

09 октября 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

В августе 2024 года пермяки потратили на косметику более 80 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Пермском крае увеличились продажи косметических средств в аптеках. В августе 2024 года пермяки потратили на них 83,4 млн рублей. Это на 24 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group. «В натуральном выражении объем продаж косметики в августе 2024 года составил 222,4 тысячи упаковок. Это на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 185,1 тысячи упаковок. В денежном выражении продажи косметики увеличились на 40,4% — с 59,4 млн рублей в августе 2023 года до 83,4 млн рублей в августе текущего года», — сообщили URA.RU в DSM Group. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае более чем на треть выросли продажи препаратов от ожирения. В январе — августе 2024 года жители региона потратили на них 117,8 млн рублей. Это на 31,9 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае увеличились продажи косметических средств в аптеках. В августе 2024 года пермяки потратили на них 83,4 млн рублей. Это на 24 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года, рассказали URA.RU аналитики маркетингового агентства DSM Group. «В натуральном выражении объем продаж косметики в августе 2024 года составил 222,4 тысячи упаковок. Это на 20,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда было продано 185,1 тысячи упаковок. В денежном выражении продажи косметики увеличились на 40,4% — с 59,4 млн рублей в августе 2023 года до 83,4 млн рублей в августе текущего года», — сообщили URA.RU в DSM Group. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае более чем на треть выросли продажи препаратов от ожирения. В январе — августе 2024 года жители региона потратили на них 117,8 млн рублей. Это на 31,9 млн рублей больше, чем за тот же период прошлого года.