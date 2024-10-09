Куйвашев объявил об отставке самого пожилого мэра, он уедет в Чечню

Глава Пелыма Алиев увольняется и возвращается в Чечню

09 октября 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Шахит Алиев возглавлял поселок 15 лет Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр свердловского Пелыма (население чуть меньше трех тысяч человек), 68-летний Шахит Алиев, возглавлявший поселок с 2009 года (главный долгожитель среди мэров), покинул пост. По данным URA.RU, он давно просился в отставку, чтобы переехать с семьей на малую родину — в Чечню. «Он просил об отставке несколько лет, и сейчас губернатор удовлетворил его просьбу. Как объявил Куйвашев на совещании 9 октября, Алиев покинет должность 1 ноября. А потом уедет в Чечню, откуда родом», — поделился знакомый с деталями отставки источник. Пелым — город на севере Свердловской области. Градообразующей структурой является «Газпром». На прошедших в марте выборах президента Пелым показал один из самых высоких показателей по явке избирателей. До того, как стать главой Пелыма, Алиев год являлся депутатом местной думы. Еще раньше (с 1979-го по 2008 годы) работал в системе МВД. Он является ветераном труда и ветераном боевых действий. В 2001 году принимал участие в контртеррористической операции в Чечне. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр свердловского Пелыма (население чуть меньше трех тысяч человек), 68-летний Шахит Алиев, возглавлявший поселок с 2009 года (главный долгожитель среди мэров), покинул пост. По данным URA.RU, он давно просился в отставку, чтобы переехать с семьей на малую родину — в Чечню. «Он просил об отставке несколько лет, и сейчас губернатор удовлетворил его просьбу. Как объявил Куйвашев на совещании 9 октября, Алиев покинет должность 1 ноября. А потом уедет в Чечню, откуда родом», — поделился знакомый с деталями отставки источник. Пелым — город на севере Свердловской области. Градообразующей структурой является «Газпром». На прошедших в марте выборах президента Пелым показал один из самых высоких показателей по явке избирателей. До того, как стать главой Пелыма, Алиев год являлся депутатом местной думы. Еще раньше (с 1979-го по 2008 годы) работал в системе МВД. Он является ветераном труда и ветераном боевых действий. В 2001 году принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.