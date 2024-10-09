Куйвашев объявил об отставке самого пожилого мэра, он уедет в Чечню

Глава Пелыма Алиев увольняется и возвращается в Чечню
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание глав муниципалитетов Свердловской области на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, алиев шахит
Шахит Алиев возглавлял поселок 15 лет Фото:

Мэр свердловского Пелыма (население чуть меньше трех тысяч человек), 68-летний Шахит Алиев, возглавлявший поселок с 2009 года (главный долгожитель среди мэров), покинул пост. По данным URA.RU, он давно просился в отставку, чтобы переехать с семьей на малую родину — в Чечню.

«Он просил об отставке несколько лет, и сейчас губернатор удовлетворил его просьбу. Как объявил Куйвашев на совещании 9 октября, Алиев покинет должность 1 ноября. А потом уедет в Чечню, откуда родом», — поделился знакомый с деталями отставки источник.

Пелым — город на севере Свердловской области. Градообразующей структурой является «Газпром». На прошедших в марте выборах президента Пелым показал один из самых высоких показателей по явке избирателей.

До того, как стать главой Пелыма, Алиев год являлся депутатом местной думы. Еще раньше (с 1979-го по 2008 годы) работал в системе МВД. Он является ветераном труда и ветераном боевых действий. В 2001 году принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэр свердловского Пелыма (население чуть меньше трех тысяч человек), 68-летний Шахит Алиев, возглавлявший поселок с 2009 года (главный долгожитель среди мэров), покинул пост. По данным URA.RU, он давно просился в отставку, чтобы переехать с семьей на малую родину — в Чечню. «Он просил об отставке несколько лет, и сейчас губернатор удовлетворил его просьбу. Как объявил Куйвашев на совещании 9 октября, Алиев покинет должность 1 ноября. А потом уедет в Чечню, откуда родом», — поделился знакомый с деталями отставки источник. Пелым — город на севере Свердловской области. Градообразующей структурой является «Газпром». На прошедших в марте выборах президента Пелым показал один из самых высоких показателей по явке избирателей. До того, как стать главой Пелыма, Алиев год являлся депутатом местной думы. Еще раньше (с 1979-го по 2008 годы) работал в системе МВД. Он является ветераном труда и ветераном боевых действий. В 2001 году принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...