Куйвашев объявил об отставке самого пожилого мэра, он уедет в Чечню

Мэр свердловского Пелыма (население чуть меньше трех тысяч человек), 68-летний Шахит Алиев, возглавлявший поселок с 2009 года (главный долгожитель среди мэров), покинул пост. По данным URA.RU, он давно просился в отставку, чтобы переехать с семьей на малую родину — в Чечню.
«Он просил об отставке несколько лет, и сейчас губернатор удовлетворил его просьбу. Как объявил Куйвашев на совещании 9 октября, Алиев покинет должность 1 ноября. А потом уедет в Чечню, откуда родом», — поделился знакомый с деталями отставки источник.
Пелым — город на севере Свердловской области. Градообразующей структурой является «Газпром». На прошедших в марте выборах президента Пелым показал один из самых высоких показателей по явке избирателей.
До того, как стать главой Пелыма, Алиев год являлся депутатом местной думы. Еще раньше (с 1979-го по 2008 годы) работал в системе МВД. Он является ветераном труда и ветераном боевых действий. В 2001 году принимал участие в контртеррористической операции в Чечне.
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