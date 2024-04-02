Вернувшись из отпуска, Куйвашев соберет мэров — похвалить и наказать

03 апреля 2024 в 10:31 Размер текста - 17 +

Встреча с управляющими округами и главами муниципалитетов пройдет 16—17 апреля Фото: Илья Московец © URA.RU Вернувшись из отпуска, свердловский губернатор Евгений Куйвашев соберет мэров на двухдневное совещание. Как стало известно URA.RU, оно намечено на 16—17 апреля, место традиционное — правительственный санаторий «Гранатовая бухта». Там, как ожидается, глав, наиболее успешно проявивших себя на президентских выборах, наградят, а аутсайдерам, вероятно, устроят публичную выволочку. «В повестке три темы — итоги выборов президента, борьба с паводками и пожарами, новации в законодательстве», — поделился с корреспондентом один из мэров, знакомый с программой. Представитель Куйвашева к моменту публикации на вопрос корреспондента по теме не ответила. Как писало URA.RU, по итогам голосования куйвашевский штаб выполнил поставленные Кремлем задачи — явка составила рекордные 71% (при KPI в 70%), а «качество» голосования — 82% (KPI был 80%). Достичь установленных показателей эффективности не смогли только пять муниципалитетов: Верх-Нейвинский, Кушва, Североуральск, Туринск, Верхняя Пышма. А в топе муниципалитетов-лидеров по явке оказались Пелым, Волчанск, Камышловский район, ЗАТО Свободный и Гари. До и после выборов собеседник агентства в губернаторской резиденции допускали, что в отношении некоторых провалившихся мэров могут быть приняты жесткие кадровые решения. Другие же могут отделаться сокращением финансирования. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вернувшись из отпуска, свердловский губернатор Евгений Куйвашев соберет мэров на двухдневное совещание. Как стало известно URA.RU, оно намечено на 16—17 апреля, место традиционное — правительственный санаторий «Гранатовая бухта». Там, как ожидается, глав, наиболее успешно проявивших себя на президентских выборах, наградят, а аутсайдерам, вероятно, устроят публичную выволочку. «В повестке три темы — итоги выборов президента, борьба с паводками и пожарами, новации в законодательстве», — поделился с корреспондентом один из мэров, знакомый с программой. Представитель Куйвашева к моменту публикации на вопрос корреспондента по теме не ответила. Как писало URA.RU, по итогам голосования куйвашевский штаб выполнил поставленные Кремлем задачи — явка составила рекордные 71% (при KPI в 70%), а «качество» голосования — 82% (KPI был 80%). Достичь установленных показателей эффективности не смогли только пять муниципалитетов: Верх-Нейвинский, Кушва, Североуральск, Туринск, Верхняя Пышма. А в топе муниципалитетов-лидеров по явке оказались Пелым, Волчанск, Камышловский район, ЗАТО Свободный и Гари. До и после выборов собеседник агентства в губернаторской резиденции допускали, что в отношении некоторых провалившихся мэров могут быть приняты жесткие кадровые решения. Другие же могут отделаться сокращением финансирования.