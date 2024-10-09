В Перми на пожаре спасли молодого человека

Огнеборцы в Перми спасли молодого человека на пожаре. Все произошло на ул. Екатерининская. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В квартире находились отец и сын. Когда начался пожар 54-летний мужчина пытался потушить его сам. Когда он понял, что не получится, то попросил соседей вызвать пожарных. Когда на место прибыли сотрудники МЧС из окна квартиры валил густой черный дым. Газодымозащитники МЧС России обнаружили 21-летнего парня на полу квартиры в бессознательном состоянии и передали бригаде скорой помощи, он отправлен в больницу», — рассказали в краевом ГУ МЧС.
Пожар был потушен в 17:01. Его площадь составила три квадратных метра. Самостоятельно эвакуировались 12 человек на пожаре. Еще четверых людей пожарные выводили при помощи специальных устройств.
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