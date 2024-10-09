В Курганской области девушка угнала и разбила машину подруги

09 октября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Подруга воспользовалась моментом и села за руль, когда ее приятельница отлучилась Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Курганской области разбитое авто стало причиной ссоры двух подруг. 26-летняя жительница Куртамыша угнала машину у приятельницы, разбила ее и скрылась. О происшествии сообщает пресс-служба областного УМВД. «В ночное время 5 октября в Куртамыше две девушки катались на автомобиле. Когда владелица транспортного средства ненадолго отлучилась, оставив подругу, та решила воспользоваться ситуацией и начала самостоятельное передвижение на машине», — сообщается на сайте полиции. Проехав совсем чуть-чуть, девушка не справилась с управлением и врезалась в препятствие. После этого она не придумала ничего лучше, как сбежать. Когда владелица авто вернулась и не обнаружили ни машины, ни подруги там, где оставляла их, обратилась в полицию. «Транспортное средство было изъято, а злоумышленница задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — добавили в пресс-службе УМВД. Автоугонщице грозит до пяти лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало о 24-летнем угонщике, который решил воспользоваться чужим авто для поездки в магазин. По пути он попал в ДТП и решил вернуть машину туда, откуда угнал. Но это не спало его от возбуждения уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области разбитое авто стало причиной ссоры двух подруг. 26-летняя жительница Куртамыша угнала машину у приятельницы, разбила ее и скрылась. О происшествии сообщает пресс-служба областного УМВД. «В ночное время 5 октября в Куртамыше две девушки катались на автомобиле. Когда владелица транспортного средства ненадолго отлучилась, оставив подругу, та решила воспользоваться ситуацией и начала самостоятельное передвижение на машине», — сообщается на сайте полиции. Проехав совсем чуть-чуть, девушка не справилась с управлением и врезалась в препятствие. После этого она не придумала ничего лучше, как сбежать. Когда владелица авто вернулась и не обнаружили ни машины, ни подруги там, где оставляла их, обратилась в полицию. «Транспортное средство было изъято, а злоумышленница задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», — добавили в пресс-службе УМВД. Автоугонщице грозит до пяти лет. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU рассказывало о 24-летнем угонщике, который решил воспользоваться чужим авто для поездки в магазин. По пути он попал в ДТП и решил вернуть машину туда, откуда угнал. Но это не спало его от возбуждения уголовного дела.