Десантники освободили Покровский в Курской области. Видео

МО РФ: десантники освободили Покровский в Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ освободили населенный пункт в Курской области
ВС РФ освободили населенный пункт в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Воздушно-десантные войска ВС РФ установили контроль над Покровским (Курская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск „Север“ освободили населенный пункт Покровский», — сказано в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. Им также удалось уничтожить опорные пункты ВСУ в Судже.

Так, в ходе дополнительной разведки позиций десантники выявили ключевые огневые точки противника и после завершения артиллерийской подготовки начали штурм. Подавив активность противника, они успешно взяли контроль над его опорным пунктом.

«Противник был явно напуган, оставил свои позиции и даже документы», — рассказал командир из отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он также отметил, что в операции по освобождению Покровского активно использовались штурмовые группы на боевых машинах пехоты БМП-2.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Воздушно-десантные войска ВС РФ установили контроль над Покровским (Курская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск „Север“ освободили населенный пункт Покровский», — сказано в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. Им также удалось уничтожить опорные пункты ВСУ в Судже. Так, в ходе дополнительной разведки позиций десантники выявили ключевые огневые точки противника и после завершения артиллерийской подготовки начали штурм. Подавив активность противника, они успешно взяли контроль над его опорным пунктом. «Противник был явно напуган, оставил свои позиции и даже документы», — рассказал командир из отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он также отметил, что в операции по освобождению Покровского активно использовались штурмовые группы на боевых машинах пехоты БМП-2.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...