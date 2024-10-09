Воздушно-десантные войска ВС РФ установили контроль над Покровским (Курская область). Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения воздушно-десантных войск в составе группировки войск „Север“ освободили населенный пункт Покровский», — сказано в сообщении ведомства. Его приводит РИА Новости. Им также удалось уничтожить опорные пункты ВСУ в Судже.
Так, в ходе дополнительной разведки позиций десантники выявили ключевые огневые точки противника и после завершения артиллерийской подготовки начали штурм. Подавив активность противника, они успешно взяли контроль над его опорным пунктом.
«Противник был явно напуган, оставил свои позиции и даже документы», — рассказал командир из отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Он также отметил, что в операции по освобождению Покровского активно использовались штурмовые группы на боевых машинах пехоты БМП-2.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.