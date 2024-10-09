Свердловские энергетики подготовились к снегопадам

Специалисты «Облкоммунэнерго» подготовились к сложным погодным условиям в Свердловской области, которые ожидаются в регионе с 10 октября. Из-за снижения температуры и высокой влажности может произойти налипание снега на ветви деревьев и провода воздушных линий электропередачи. Для эффективной работы в таких условиях организован оперативный штаб под руководством генерального директора Дмитрия Буданова, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей проверено наличие на складах аварийного запаса оборудования и горюче-смазочных материалов, в том числе в дизель-генераторах и в ручном бензоинструменте. Персонал укомплектован зимней специальной одеждой и обувью, средствами защиты рук и лица, необходимыми для лесосечных работ», — рассказали на предприятии. Там добавили, что оперативно-восстановительные бригады на территории присутствия компании дежурят в круглосуточном режиме.
На территории южного Урала днем 10-11 октября ожидаются обильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Так как при этом вечером и ночью температура резко понизится, могут возникнуть риски, связанные с налипанием снега на провода и ветви деревьев, а также образованием ледяной корки.
Напомним, АО «Облкоммунэнерго» является одной из крупнейших электросетевых компаний Свердловской области, более 20 лет оказывает услуги по технологическому присоединению и передаче электроэнергии потребителям в 185 населенных пунктах Свердловской области.
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