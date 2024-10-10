Жители Центральной Флориды в США эвакуировались из-за урагана «Милтон». Потенциально ураган может стать самым разрушительным в истории. В ночь на 10 октября он обрушился на Штаты. На данный момент во Флориде разрушено 125 домов, погибло несколько человек. По информации Fox News, речь идет о постояльцах дома для пожилых людей.
На фоне новостей о мощнейшем циклоне в соцсетях обсуждают старое видео с предсказанием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В январе 2003 года политик обратился к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему со словами «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!» О том, к каким последствиям привел ураган «Милтон» из предсказаний Жириновского — в фоторепортаже URA.RU.
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