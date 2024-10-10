США сносит мощный ураган из предсказания Жириновского. Фоторепортаж

В результате урагана «Милтон» во Флориде разрушено около 125 домов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В преддверии урагана "Милтон" центр города Тампа был пустынным
В преддверии урагана "Милтон" центр города Тампа был пустынным Фото:

Жители Центральной Флориды в США эвакуировались из-за урагана «Милтон». Потенциально ураган может стать самым разрушительным в истории. В ночь на 10 октября он обрушился на Штаты. На данный момент во Флориде разрушено 125 домов, погибло несколько человек. По информации Fox News, речь идет о постояльцах дома для пожилых людей.

На фоне новостей о мощнейшем циклоне в соцсетях обсуждают старое видео с предсказанием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В январе 2003 года политик обратился к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему со словами «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!» О том, к каким последствиям привел ураган «Милтон» из предсказаний Жириновского — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Центральной Флориды в США эвакуировались из-за урагана «Милтон». Потенциально ураган может стать самым разрушительным в истории. В ночь на 10 октября он обрушился на Штаты. На данный момент во Флориде разрушено 125 домов, погибло несколько человек. По информации Fox News, речь идет о постояльцах дома для пожилых людей. На фоне новостей о мощнейшем циклоне в соцсетях обсуждают старое видео с предсказанием бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского. В январе 2003 года политик обратился к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу-младшему со словами «Твоя страна будет под водой. 24 часа, и вся твоя страна окажется под водой!» О том, к каким последствиям привел ураган «Милтон» из предсказаний Жириновского — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...