Прокуратура заинтересовалась свалкой мусора в ЯНАО

Свалка мусора находится рядом с водоемом
Прокуратура проверит несанкционированную свалку, которая появилась в гаражном кооперативе «Лагуна» в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил представитель надзорного ведомства.
«Факт зарегистрирован. Проводим проверку», — сообщил в личной беседе с корреспондентом URA.RU представитель прокуратуры ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщило, что на территории кооператива накопились огромные объемы мусора. В центре свалки расположен водоем, который также страдает от загрязнения. Причиной складирования мусора стала недобросовестность владельцев гаражей.
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