09 октября 2024

Прокуратура заинтересовалась свалкой мусора в ЯНАО

Надзорное ведомство проверит свалку в гаражном кооперативе «Лагуна» в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Свалка мусора находится рядом с водоемом
Свалка мусора находится рядом с водоемом Фото:

Прокуратура проверит несанкционированную свалку, которая появилась в гаражном кооперативе «Лагуна» в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил представитель надзорного ведомства.

«Факт зарегистрирован. Проводим проверку», — сообщил в личной беседе с корреспондентом URA.RU представитель прокуратуры ЯНАО.

Ранее URA.RU сообщило, что на территории кооператива накопились огромные объемы мусора. В центре свалки расположен водоем, который также страдает от загрязнения. Причиной складирования мусора стала недобросовестность владельцев гаражей.

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Прокуратура проверит несанкционированную свалку, которая появилась в гаражном кооперативе «Лагуна» в Салехарде. Об этом URA.RU сообщил представитель надзорного ведомства. «Факт зарегистрирован. Проводим проверку», — сообщил в личной беседе с корреспондентом URA.RU представитель прокуратуры ЯНАО. Ранее URA.RU сообщило, что на территории кооператива накопились огромные объемы мусора. В центре свалки расположен водоем, который также страдает от загрязнения. Причиной складирования мусора стала недобросовестность владельцев гаражей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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