«Советского Шерлока Холмса» Василия Ливанова ввели в кому

Актера, сыгравшего советского Шерлока, Василия Ливанова, ввели в медикаментозную кому. Его состояние продолжает ухудшаться, сообщили в telegram-каналах.
«Актёра Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому. Состояние продолжает ухудшаться», — заявили в telegram-канале Mash. Там передали надежды врачей на то, что в коме организм актера восстановится, и в таком случае удастся избежать отека мозга.
В канале отметили, что головной мозг Ливанова недостаточно снабжается кислородом из-за скопившейся там жидкости. Исследования показали признаки онкологии, заключили в канале.
Актер был госпитализирован в НИИ Склифосовского 3 октября 2024 года. Представители медучреждения сообщили, что он находится в тяжелом состоянии. Ранее во время операции у него останавливалось сердце.
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