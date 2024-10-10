«Советского Шерлока Холмса» Василия Ливанова ввели в кому

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Состояние актера Василия Ливанова ухудшается, сообщили в telegram-каналах
Состояние актера Василия Ливанова ухудшается, сообщили в telegram-каналах Фото:

Актера, сыгравшего советского Шерлока, Василия Ливанова, ввели в медикаментозную кому. Его состояние продолжает ухудшаться, сообщили в telegram-каналах.

«Актёра Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому. Состояние продолжает ухудшаться», — заявили в telegram-канале Mash. Там передали надежды врачей на то, что в коме организм актера восстановится, и в таком случае удастся избежать отека мозга.

В канале отметили, что головной мозг Ливанова недостаточно снабжается кислородом из-за скопившейся там жидкости. Исследования показали признаки онкологии, заключили в канале.

Актер был госпитализирован в НИИ Склифосовского 3 октября 2024 года. Представители медучреждения сообщили, что он находится в тяжелом состоянии. Ранее во время операции у него останавливалось сердце. 

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Актера, сыгравшего советского Шерлока, Василия Ливанова, ввели в медикаментозную кому. Его состояние продолжает ухудшаться, сообщили в telegram-каналах. «Актёра Василия Ливанова ввели в медикаментозную кому. Состояние продолжает ухудшаться», — заявили в telegram-канале Mash. Там передали надежды врачей на то, что в коме организм актера восстановится, и в таком случае удастся избежать отека мозга. В канале отметили, что головной мозг Ливанова недостаточно снабжается кислородом из-за скопившейся там жидкости. Исследования показали признаки онкологии, заключили в канале. Актер был госпитализирован в НИИ Склифосовского 3 октября 2024 года. Представители медучреждения сообщили, что он находится в тяжелом состоянии. Ранее во время операции у него останавливалось сердце. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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