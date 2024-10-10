«РЕН-ТВ»: военный истребитель РФ упал в Калмыкии

В 40 километрах от Элисты (Калмыкия) упал самолет, пилот катапультировался, сообщили в РЕН-ТВ
Военный самолет упал в Калмыкии, сообщает источник «РЕН-ТВ». По данным telegram-канала 112, это военный истребитель Як-130.
«Самолет, совершавший учебно-тренировочный полет, упал в Калмыкии в 40 километрах от Элисты», — сообщили на телеканале. Там добавили, что пилот успел катапультироваться, ему оказывается медицинская помощь.
В telegram-канале 112 отметили, что упавший самолет — военный истребитель Як-130. Предположительная причина — отказ техники, заключили в канале.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
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