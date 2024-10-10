«РЕН-ТВ»: военный истребитель РФ упал в Калмыкии

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В 40 километрах от Элисты (Калмыкия) упал самолет, пилот катапультировался, сообщили в РЕН-ТВ
В 40 километрах от Элисты (Калмыкия) упал самолет, пилот катапультировался, сообщили в РЕН-ТВ Фото:

Военный самолет упал в Калмыкии, сообщает источник «РЕН-ТВ». По данным telegram-канала 112, это военный истребитель Як-130.

«Самолет, совершавший учебно-тренировочный полет, упал в Калмыкии в 40 километрах от Элисты», — сообщили на телеканале. Там добавили, что пилот успел катапультироваться, ему оказывается медицинская помощь.

В telegram-канале 112 отметили, что упавший самолет — военный истребитель Як-130. Предположительная причина — отказ техники, заключили в канале.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

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Военный самолет упал в Калмыкии, сообщает источник «РЕН-ТВ». По данным telegram-канала 112, это военный истребитель Як-130. «Самолет, совершавший учебно-тренировочный полет, упал в Калмыкии в 40 километрах от Элисты», — сообщили на телеканале. Там добавили, что пилот успел катапультироваться, ему оказывается медицинская помощь. В telegram-канале 112 отметили, что упавший самолет — военный истребитель Як-130. Предположительная причина — отказ техники, заключили в канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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