В Челябинске отменили «Супердискотеку 90-x»

В Челябинске отменили мероприятие «Супердискотека 90-x Радио Рекорд». Дискотека с участием знаменитостей должна была пройти 2 ноября, сообщается на сайте городских зрелищных касс.
«Супердискотека 90-x Радио Рекорд», запланированная на 2 ноября, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.
В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 1990 года. В список приглашенных артистов входили: «Отпетые мошенники», «Мальчишник», Юля Волкова — экс-солистка группы Tatu, Юлия Беретта — экс-солистка группы Стрелки и другие. Причина отмены мероприятия не указана.
Агентство URA.RU пыталось связаться с организаторами для уточнения причин отмены дискотеки. Там на звонок корреспондента не ответили.
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