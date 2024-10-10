В Челябинске отменили «Супердискотеку 90-x»

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Причина отмены дискотеки неизвестна
Причина отмены дискотеки неизвестна Фото:

В Челябинске отменили мероприятие «Супердискотека 90-x Радио Рекорд». Дискотека с участием знаменитостей должна была пройти 2 ноября, сообщается на сайте городских зрелищных касс.

«Супердискотека 90-x Радио Рекорд», запланированная на 2 ноября, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении.

В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 1990 года. В список приглашенных артистов входили: «Отпетые мошенники», «Мальчишник», Юля Волкова — экс-солистка группы Tatu, Юлия Беретта — экс-солистка группы Стрелки и другие. Причина отмены мероприятия не указана.

Агентство URA.RU пыталось связаться с организаторами для уточнения причин отмены дискотеки. Там на звонок корреспондента не ответили.

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В Челябинске отменили мероприятие «Супердискотека 90-x Радио Рекорд». Дискотека с участием знаменитостей должна была пройти 2 ноября, сообщается на сайте городских зрелищных касс. «Супердискотека 90-x Радио Рекорд», запланированная на 2 ноября, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. В программе вечеринки было запланировано участие звезд эстрады 1990 года. В список приглашенных артистов входили: «Отпетые мошенники», «Мальчишник», Юля Волкова — экс-солистка группы Tatu, Юлия Беретта — экс-солистка группы Стрелки и другие. Причина отмены мероприятия не указана. Агентство URA.RU пыталось связаться с организаторами для уточнения причин отмены дискотеки. Там на звонок корреспондента не ответили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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