В Салехарде 6,5 гектаров земли превратились в свалку

Власти Салехарда планируют провести восстановление земель в гаражном кооперативе «Лагуна», где жители устроили несанкционированную свалку отходов. Площадь замусоренной территории, которую мэрии теперь предстоит очистить, составила 6,5 гектаров. Об этом URA.RU стало известно из сообщения местной администрации.
«В Салехарде разрабатывается проект рекультивации земель на „Лагуне“. Сроки работ будут зависеть от метода ликвидации и стоимости, которую определит экспертиза. И она точно будет не маленькая, учитывая, что площадь свалки — 6,5 га», — написали в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
Первый заместитель главы города Андрей Барышников отметил, что в 2023 году были проведены изыскания, благодаря которым эксперты выяснили группы и виды отходов на территории «Лагуны». «В настоящее время осуществляется доработка проекта, по которому будут проведены общественные слушания», — приводят слова Барышникова в мэрии.
Ранее URA.RU сообщило, что прокуратура проверит несанкционированную свалку, которая появилась в гаражном кооперативе «Лагуна». В центре свалки также находится водоем, который тоже пострадал от загрязнения.
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