Тюменцы споют в главном детском хоре страны

В состав Детского хора России войдут 10 тюменских вокалистов
Десять юных тюменцев войдут в состав Детского хора России. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.
«Юные артисты выступят в Государственном Кремлевском дворце. Также они будут участвовать в сессиях Детского хора России», — говорится в сообщении.
Известно, что регион представят воспитанники школ «Этюд» и «Гармония», школы искусств им. Владимира Знаменского, а также хора тюменского государственного института культуры. Первое выступление состоится в декабре 2024 года.
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