Тюменцы споют в главном детском хоре страны

Десять тюменских певцов войдут в состав Детского хора России
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Всероссийский детский экологический форум. Челябинск , микрофон, музыка, хор, песня
В состав Детского хора России войдут 10 тюменских вокалистов Фото:

Десять юных тюменцев войдут в состав Детского хора России. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства.

«Юные артисты выступят в Государственном Кремлевском дворце. Также они будут участвовать в сессиях Детского хора России», — говорится в сообщении.

Известно, что регион представят воспитанники школ «Этюд» и «Гармония», школы искусств им. Владимира Знаменского, а также хора тюменского государственного института культуры. Первое выступление состоится в декабре 2024 года.

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Десять юных тюменцев войдут в состав Детского хора России. Об этом в telegram-канале сообщает инфоцентр регионального правительства. «Юные артисты выступят в Государственном Кремлевском дворце. Также они будут участвовать в сессиях Детского хора России», — говорится в сообщении. Известно, что регион представят воспитанники школ «Этюд» и «Гармония», школы искусств им. Владимира Знаменского, а также хора тюменского государственного института культуры. Первое выступление состоится в декабре 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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