В Перми взлетели продажи iPhone в рассрочку

В Перми продажи iPhone в рассрочку выросли на 72%

11 октября 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Пермяки полюбили оплачивать iPhone по частям Фото: Размик Закарян © URA.RU Жители Перми стали чаще покупать гаджеты Apple в рассрочку. В 2024 году на 72% больше покупателей оплатили iPhone по частям, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон». «В 2024 году пермяки полюбили оплачивать частями планшеты и смартфоны. Так, с января по сентябрь 2024 года с помощью такого решения было приобретено на 50% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023. В числе лидеров также смартфоны Apple. Их приобрели на 72% чаще», — сказано в сообщении. Также у пермяков стало популярно оплачивать в рассрочку аксессуары к смартфонам. На них приходится 23% покупок. По сравнению с 2023 годом, это на 5% больше. Замыкает рейтинг настройка оборудования, на которую приходится 15% приобретаемых по частям товаров и услуг. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Перми стали чаще покупать гаджеты Apple в рассрочку. В 2024 году на 72% больше покупателей оплатили iPhone по частям, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон». «В 2024 году пермяки полюбили оплачивать частями планшеты и смартфоны. Так, с января по сентябрь 2024 года с помощью такого решения было приобретено на 50% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023. В числе лидеров также смартфоны Apple. Их приобрели на 72% чаще», — сказано в сообщении. Также у пермяков стало популярно оплачивать в рассрочку аксессуары к смартфонам. На них приходится 23% покупок. По сравнению с 2023 годом, это на 5% больше. Замыкает рейтинг настройка оборудования, на которую приходится 15% приобретаемых по частям товаров и услуг.