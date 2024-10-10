10 октября 2024

В Перми взлетели продажи iPhone в рассрочку

В Перми продажи iPhone в рассрочку выросли на 72%
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки полюбили оплачивать iPhone по частям Фото:

Жители Перми стали чаще покупать гаджеты Apple в рассрочку. В 2024 году на 72% больше покупателей оплатили iPhone по частям, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон».

«В 2024 году пермяки полюбили оплачивать частями планшеты и смартфоны. Так, с января по сентябрь 2024 года с помощью такого решения было приобретено на 50% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023. В числе лидеров также смартфоны Apple. Их приобрели на 72% чаще», — сказано в сообщении.

Также у пермяков стало популярно оплачивать в рассрочку аксессуары к смартфонам. На них приходится 23% покупок. По сравнению с 2023 годом, это на 5% больше. Замыкает рейтинг настройка оборудования, на которую приходится 15% приобретаемых по частям товаров и услуг.

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Жители Перми стали чаще покупать гаджеты Apple в рассрочку. В 2024 году на 72% больше покупателей оплатили iPhone по частям, чем годом ранее. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Мегафон». «В 2024 году пермяки полюбили оплачивать частями планшеты и смартфоны. Так, с января по сентябрь 2024 года с помощью такого решения было приобретено на 50% больше планшетов, чем за аналогичный период 2023. В числе лидеров также смартфоны Apple. Их приобрели на 72% чаще», — сказано в сообщении. Также у пермяков стало популярно оплачивать в рассрочку аксессуары к смартфонам. На них приходится 23% покупок. По сравнению с 2023 годом, это на 5% больше. Замыкает рейтинг настройка оборудования, на которую приходится 15% приобретаемых по частям товаров и услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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