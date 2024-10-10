Песков анонсировал серьезный разговор Путина с президентом Ирана

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин «серьезно поговорит» с президентом Ирана по ситуации на Ближнем Востоке, заявил Песков Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Российский лидер Владимир Путин переговорит с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у них состоится «серьезный разговор».

«У нас достаточно тесные, комплексные отношения. Разумеется ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. В любом случае будет серьезный разговор», — сообщил Песков. Его слова передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что это будет первая встреча лидеров двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин встретится с Пезешкианом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Глава РФ может провести переговоры 11 октября на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде.

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Российский лидер Владимир Путин переговорит с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у них состоится «серьезный разговор». «У нас достаточно тесные, комплексные отношения. Разумеется ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. В любом случае будет серьезный разговор», — сообщил Песков. Его слова передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что это будет первая встреча лидеров двух стран. Ранее сообщалось, что Путин встретится с Пезешкианом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Глава РФ может провести переговоры 11 октября на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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