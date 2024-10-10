Песков анонсировал серьезный разговор Путина с президентом Ирана

10 октября 2024 в 19:06 Размер текста - 17 +

Путин «серьезно поговорит» с президентом Ирана по ситуации на Ближнем Востоке, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Российский лидер Владимир Путин переговорит с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у них состоится «серьезный разговор». «У нас достаточно тесные, комплексные отношения. Разумеется ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. В любом случае будет серьезный разговор», — сообщил Песков. Его слова передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что это будет первая встреча лидеров двух стран. Ранее сообщалось, что Путин встретится с Пезешкианом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Глава РФ может провести переговоры 11 октября на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский лидер Владимир Путин переговорит с главой Ирана Масудом Пезешкианом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, у них состоится «серьезный разговор». «У нас достаточно тесные, комплексные отношения. Разумеется ситуация на Ближнем Востоке не может быть обделена вниманием. В любом случае будет серьезный разговор», — сообщил Песков. Его слова передает ТАСС. Представитель Кремля отметил, что это будет первая встреча лидеров двух стран. Ранее сообщалось, что Путин встретится с Пезешкианом для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке. Глава РФ может провести переговоры 11 октября на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций» в Ашхабаде.