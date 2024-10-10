В Курганскую область пришел первый снег. Фото, видео

10 октября 2024 в 19:50 Размер текста - 17 +

Курганцы поделились кадрами с первым снегом Фото: Илья Московец © URA.RU В некоторых округах Курганской области уже выпал первый снег. Жители города Далматово поделились с URA.RU кадрами с первым снегом нового сезона холодов. «В Далматово выпал снег. Мокрый снег слегка закрывает землю. Лег на автомобили и здания», — поделился читатель. Также снег был замечен в селе Шатрово, о чем написал telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Небольшие осадки в виде снега заметили жители Кургана. Ранее URA.RU писало, что синоптики Курганского ЦГМС предупреждают о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 м/с в Курганской области 11 октября. Ранее МЧС уже информировало о возможности гололеда, призывая водителей к осторожности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. Фотографией с первым снегом поделились жители Далматово Читатель URA.RU Снег накрыл город Далматово Читатель URA.RU Первый снег выпал в селе Шатрово Telegram-канал « Курган|Срочно и Точно» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В некоторых округах Курганской области уже выпал первый снег. Жители города Далматово поделились с URA.RU кадрами с первым снегом нового сезона холодов. «В Далматово выпал снег. Мокрый снег слегка закрывает землю. Лег на автомобили и здания», — поделился читатель. Также снег был замечен в селе Шатрово, о чем написал telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Небольшие осадки в виде снега заметили жители Кургана. Ранее URA.RU писало, что синоптики Курганского ЦГМС предупреждают о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 м/с в Курганской области 11 октября. Ранее МЧС уже информировало о возможности гололеда, призывая водителей к осторожности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.