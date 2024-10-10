В Курганскую область пришел первый снег. Фото, видео

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Первый снег. Екатеринбург , снег, первый снег, автомобили, парковка
Курганцы поделились кадрами с первым снегом Фото:

В некоторых округах Курганской области уже выпал первый снег. Жители города Далматово поделились с URA.RU кадрами с первым снегом нового сезона холодов.

«В Далматово выпал снег. Мокрый снег слегка закрывает землю. Лег на автомобили и здания», — поделился читатель. Также снег был замечен в селе Шатрово, о чем написал telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Небольшие осадки в виде снега заметили жители Кургана.

Ранее URA.RU писало, что синоптики Курганского ЦГМС предупреждают о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 м/с в Курганской области 11 октября. Ранее МЧС уже информировало о возможности гололеда, призывая водителей к осторожности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.

Фотографией с первым снегом поделились жители Далматово
Фотографией с первым снегом поделились жители Далматово
Снег накрыл город Далматово
Снег накрыл город Далматово
Первый снег выпал в селе Шатрово
Первый снег выпал в селе Шатрово

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В некоторых округах Курганской области уже выпал первый снег. Жители города Далматово поделились с URA.RU кадрами с первым снегом нового сезона холодов. «В Далматово выпал снег. Мокрый снег слегка закрывает землю. Лег на автомобили и здания», — поделился читатель. Также снег был замечен в селе Шатрово, о чем написал telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Небольшие осадки в виде снега заметили жители Кургана. Ранее URA.RU писало, что синоптики Курганского ЦГМС предупреждают о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 м/с в Курганской области 11 октября. Ранее МЧС уже информировало о возможности гололеда, призывая водителей к осторожности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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