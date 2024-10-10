В некоторых округах Курганской области уже выпал первый снег. Жители города Далматово поделились с URA.RU кадрами с первым снегом нового сезона холодов.
«В Далматово выпал снег. Мокрый снег слегка закрывает землю. Лег на автомобили и здания», — поделился читатель. Также снег был замечен в селе Шатрово, о чем написал telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Небольшие осадки в виде снега заметили жители Кургана.
Ранее URA.RU писало, что синоптики Курганского ЦГМС предупреждают о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 м/с в Курганской области 11 октября. Ранее МЧС уже информировало о возможности гололеда, призывая водителей к осторожности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.
Фотографией с первым снегом поделились жители Далматово
Читатель URA.RU
Снег накрыл город Далматово
Читатель URA.RU
Первый снег выпал в селе Шатрово
Telegram-канал « Курган|Срочно и Точно»
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В некоторых округах Курганской области уже выпал первый снег. Жители города Далматово поделились с URA.RU кадрами с первым снегом нового сезона холодов. «В Далматово выпал снег. Мокрый снег слегка закрывает землю. Лег на автомобили и здания», — поделился читатель. Также снег был замечен в селе Шатрово, о чем написал telegram-канал «Курган|Срочно и Точно». Небольшие осадки в виде снега заметили жители Кургана. Ранее URA.RU писало, что синоптики Курганского ЦГМС предупреждают о резком понижении температуры до минус пяти градусов днем и сильном снеге с ветром до 20 м/с в Курганской области 11 октября. Ранее МЧС уже информировало о возможности гололеда, призывая водителей к осторожности на дорогах в связи с ухудшением погодных условий.