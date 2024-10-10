Путин взялся за реформу ФСИН после серии ЧП в тюрьмах

Путин обсудил с членами Совбеза развитие уголовно-исправительной системы
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин ускоряет реформу ФСИН
Президент России Владимир Путин ускоряет реформу ФСИН Фото:

Президент России Владимир Путин показал необходимость реформы ФСИН. Развитие уголовно-исправительной системы РФ стало ключевой темой совещания главы государства с постоянными членами Совета безопасности. Как объяснил URA директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, внимание Путина к этой теме связано с серией мятежей тюремных джамаатов на юге России.

«Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня некоторые вопросы развития уголовно-исправительной системы Российской Федерации», — заявил президент на открытой части совещания с Совбезом. С докладами выступили министр юстиции Константин Чуйченко и директор ФСИН Аркадий Гостев.

Путин форсирует реформу ФСИН после мятежей тюремных джамаатов в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону 16 июня и в ИК-19 в Волгоградской области 23 августа, считает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. «После этих событий стало понятно, что этой проблемой нужно активно заниматься. Президент взял ее на контроль и это говорит о том, что она реально острая и сложная. Ситуация такая, что у нас нет времени на раскачку. ИГИЛ* нам передышки не даст. Если сейчас ничего не захватывают и не взрывают — не значит, что они не готовятся.

Для российской власти превентивное, профилактическое реагирование на эту угрозу становится приоритетом. Это напрямую касается не только работы ФСИН, это уже проблема национальной безопасности в целом для страны», — заявил собеседник URA.RU.
Модернизация ФСИН давно назрела, считает эксперт
Модернизация ФСИН давно назрела, считает эксперт
Фото:

По словам Серенко, появление тюремных джамаатов в российских тюрьмах связано с ростом количества заключенных из числа трудовых мигрантов, в первую очередь из Центральной Азии. Необходимость нейтрализации этих ячеек повышает нагрузку на ФСИН, в которой и без этого уже назрела реформа, отметил эксперт. Внимание со стороны Путина к развитию уголовно-исправительной системы на Совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября может говорить о начале внутренней, содержательной модернизации ФСИН, добавил политолог. По его мнению, одной из основных проблем станет подготовках кадров.

«В России есть проблемные места. ФСИН — одна из них. С учетом того, что эта система активно воздействует на разные сферы жизни обычного общества в России, ей нужно уделять внимание. Тюремная судьба многих россиян существует. Поэтому эта сфера касается очень многих людей, и ей нельзя не уделять внимание», — резюмировал Серенко.

*ИГИЛ, Исламское государство, организация, признанная террористической в России

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Президент России Владимир Путин показал необходимость реформы ФСИН. Развитие уголовно-исправительной системы РФ стало ключевой темой совещания главы государства с постоянными членами Совета безопасности. Как объяснил URA директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, внимание Путина к этой теме связано с серией мятежей тюремных джамаатов на юге России. Путин форсирует реформу ФСИН после мятежей тюремных джамаатов в СИЗО №1 в Ростове-на-Дону 16 июня и в ИК-19 в Волгоградской области 23 августа, считает директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. «После этих событий стало понятно, что этой проблемой нужно активно заниматься. Президент взял ее на контроль и это говорит о том, что она реально острая и сложная. Ситуация такая, что у нас нет времени на раскачку. ИГИЛ* нам передышки не даст. Если сейчас ничего не захватывают и не взрывают — не значит, что они не готовятся. По словам Серенко, появление тюремных джамаатов в российских тюрьмах связано с ростом количества заключенных из числа трудовых мигрантов, в первую очередь из Центральной Азии. Необходимость нейтрализации этих ячеек повышает нагрузку на ФСИН, в которой и без этого уже назрела реформа, отметил эксперт. Внимание со стороны Путина к развитию уголовно-исправительной системы на Совещании с постоянными членами Совбеза 10 октября может говорить о начале внутренней, содержательной модернизации ФСИН, добавил политолог. По его мнению, одной из основных проблем станет подготовках кадров. «В России есть проблемные места. ФСИН — одна из них. С учетом того, что эта система активно воздействует на разные сферы жизни обычного общества в России, ей нужно уделять внимание. Тюремная судьба многих россиян существует. Поэтому эта сфера касается очень многих людей, и ей нельзя не уделять внимание», — резюмировал Серенко. *ИГИЛ, Исламское государство, организация, признанная террористической в России
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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