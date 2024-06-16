Образцовая охрана, корпус в честь Екатерины II: история СИЗО-1 Ростова, где захватили заложников

Осужденных, взявших заложников в СИЗО-1 Ростова, ликвидировали

16 июня 2024 в 14:07 Размер текста - 17 +

СИЗО-1 в Ростове-на-Дону позиционировалось как место с лучшей охранной системой Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В СИЗО Ростова-на-Дону заключенные захватили заложников В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Они выдвинули требования с предоставлением им автомобиля, чтобы покинуть территорию, и оружия. URA.RU рассказывает историю СИЗО-1, о котором выходили заявления о лучшей охранной системе, а также представляет хронику событий по захвату заложников. История СИЗО в Ростове-на-Дону Следственный изолятор в Ростове-на-Дону, одно из первых зданий крепости Димитрия Ростовского, был основан 4 сентября 1768 года. Здание было возведено в форме буквы «Е» в честь императрицы Екатерины II. На протяжении своей истории в ростовском СИЗО находились заключенные различных категорий, от командиров Красной Армии до генералов вермахта. Также там содержали террористов и бандитов. В годы Второй мировой войны, когда Ростов был оккупирован немецкими войсками, в здании содержались схваченные подпольщики. Все они были расстреляны во внутреннем дворике тюрьмы при отступлении фашистских войск из города. На данный момент в следственном изоляторе служат более 220 сотрудников. Кроме того, под стражей находится свыше 700 человек. Репортаж ГУФСИН о СИЗО ГУФСИН 10 июня в своем сообществе «ВКонтакте» опубликовал фоторепортаж о СИЗО-1, в котором рассказал о работе изолятора и указал на его достоинства. Так, сотрудники службы охраны СИЗО несут миссию по изоляции обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Их задача — предотвратить попытки побега и вмешательства извне. Охрана преступников осуществляется с применением оружия, поэтому сотрудники строго следуют правилам его обращения. Поддержание оружия в чистоте и исправности является регулярной практикой, чтобы гарантировать его готовность к использованию в любой момент. Также в изоляторе созданы все необходимые условия для комфортного дежурства персонала, включая помещения для отдыха и приема пищи. Объект находится под круглосуточным наблюдением, при этом используются современные системы видеонаблюдения и инженерно-технические средства охраны. В случае возникновения экстренных ситуаций персонал незамедлительно экипируется и приступает к охране объектов СИЗО. В свою очередь, регулярные обходы территории вокруг изолятора обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Взятие заложников в ростовском изоляторе Однако после фоторепортажа ГУФСИН, 16 июня, в СИЗО шестеро обвиняемых взяли в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления. Нападавшими оказались Сайпудинов, Акиев, Гиреев, Камнеев и Цицкиев, личность шестого преступника неизвестна. Все они были осуждены за подготовку теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике и участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Обвиняемые выдвинули требования для освобождения заложников. Среди них: автомобиль, оружие и возможность покинуть территорию изолятора. Отмечается, что трое заключенных готовили побег из СИЗО в течение нескольких месяцев. Еще троих преступников они завербовали. Все преступники содержались в разных камерах, но могли общаться друг с другом. Правоохранители рассказали, что на осужденных могли воздействовать извне. Эта версия будет проверяться. На данный момент захватчики ликвидированы, сотрудники СИЗО были освобождены, также есть раненные. Месторасположения СИЗО-1 в Ростове-на-Дону Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону в СИЗО-1 шестеро осужденных взяли в заложники двух сотрудников изолятора. Они выдвинули требования с предоставлением им автомобиля, чтобы покинуть территорию, и оружия. URA.RU рассказывает историю СИЗО-1, о котором выходили заявления о лучшей охранной системе, а также представляет хронику событий по захвату заложников. Следственный изолятор в Ростове-на-Дону, одно из первых зданий крепости Димитрия Ростовского, был основан 4 сентября 1768 года. Здание было возведено в форме буквы «Е» в честь императрицы Екатерины II. На протяжении своей истории в ростовском СИЗО находились заключенные различных категорий, от командиров Красной Армии до генералов вермахта. Также там содержали террористов и бандитов. В годы Второй мировой войны, когда Ростов был оккупирован немецкими войсками, в здании содержались схваченные подпольщики. Все они были расстреляны во внутреннем дворике тюрьмы при отступлении фашистских войск из города. На данный момент в следственном изоляторе служат более 220 сотрудников. Кроме того, под стражей находится свыше 700 человек. ГУФСИН 10 июня в своем сообществе «ВКонтакте» опубликовал фоторепортаж о СИЗО-1, в котором рассказал о работе изолятора и указал на его достоинства. Так, сотрудники службы охраны СИЗО несут миссию по изоляции обвиняемых, подозреваемых и осужденных. Их задача — предотвратить попытки побега и вмешательства извне. Охрана преступников осуществляется с применением оружия, поэтому сотрудники строго следуют правилам его обращения. Поддержание оружия в чистоте и исправности является регулярной практикой, чтобы гарантировать его готовность к использованию в любой момент. Также в изоляторе созданы все необходимые условия для комфортного дежурства персонала, включая помещения для отдыха и приема пищи. Объект находится под круглосуточным наблюдением, при этом используются современные системы видеонаблюдения и инженерно-технические средства охраны. В случае возникновения экстренных ситуаций персонал незамедлительно экипируется и приступает к охране объектов СИЗО. В свою очередь, регулярные обходы территории вокруг изолятора обеспечивают дополнительный уровень безопасности. Однако после фоторепортажа ГУФСИН, 16 июня, в СИЗО шестеро обвиняемых взяли в заложники младшего инспектора дежурной службы и начальника оперативного управления. Нападавшими оказались Сайпудинов, Акиев, Гиреев, Камнеев и Цицкиев, личность шестого преступника неизвестна. Все они были осуждены за подготовку теракта в здании Верховного суда в Карачаево-Черкесской Республике и участие в террористической группировке ИГИЛ* (организация признана террористической и запрещена в РФ). Обвиняемые выдвинули требования для освобождения заложников. Среди них: автомобиль, оружие и возможность покинуть территорию изолятора. Отмечается, что трое заключенных готовили побег из СИЗО в течение нескольких месяцев. Еще троих преступников они завербовали. Все преступники содержались в разных камерах, но могли общаться друг с другом. Правоохранители рассказали, что на осужденных могли воздействовать извне. Эта версия будет проверяться. На данный момент захватчики ликвидированы, сотрудники СИЗО были освобождены, также есть раненные.