Украинские военные несут поражения на десяти участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«На Курском участке нашей линии боевого соприкосновения и по всей линии <…> в общей сложности где-то десять участков, где наши подразделения <…> двигаются с очень хорошими успехами», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что фронт для ВСУ «посыпался».
Алаудинов также сообщил, что российские войска ежедневно занимают стратегически важные позиции, которые ранее контролировались украинскими военными. В связи с этим он обещал скоро сообщить о «очень хорошем результате».
Ранее Алаудинов заявил, что группа солдат ВСУ сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Он отметил, что факт бегства украинского подразделения он зафиксировал с пульта управления БПЛА. Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что силы ВСУ на исходе. По его мнению, после падения украинской армии в конфликте, президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать.
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