Алаудинов сообщил о 10 участках, на которых «посыпался фронт» ВСУ

11 октября 2024 в 03:29 Размер текста - 17 +

Апти Алаудинов заявил, что фронт для ВСУ «посыпался» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Украинские военные несут поражения на десяти участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На Курском участке нашей линии боевого соприкосновения и по всей линии <…> в общей сложности где-то десять участков, где наши подразделения <…> двигаются с очень хорошими успехами», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что фронт для ВСУ «посыпался». Алаудинов также сообщил, что российские войска ежедневно занимают стратегически важные позиции, которые ранее контролировались украинскими военными. В связи с этим он обещал скоро сообщить о «очень хорошем результате». Ранее Алаудинов заявил, что группа солдат ВСУ сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Он отметил, что факт бегства украинского подразделения он зафиксировал с пульта управления БПЛА. Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что силы ВСУ на исходе. По его мнению, после падения украинской армии в конфликте, президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские военные несут поражения на десяти участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На Курском участке нашей линии боевого соприкосновения и по всей линии <…> в общей сложности где-то десять участков, где наши подразделения <…> двигаются с очень хорошими успехами», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что фронт для ВСУ «посыпался». Алаудинов также сообщил, что российские войска ежедневно занимают стратегически важные позиции, которые ранее контролировались украинскими военными. В связи с этим он обещал скоро сообщить о «очень хорошем результате». Ранее Алаудинов заявил, что группа солдат ВСУ сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Он отметил, что факт бегства украинского подразделения он зафиксировал с пульта управления БПЛА. Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что силы ВСУ на исходе. По его мнению, после падения украинской армии в конфликте, президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать.