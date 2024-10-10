10 октября 2024

Алаудинов сообщил о 10 участках, на которых «посыпался фронт» ВСУ

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XXI съезд партии "Единая Россия". Москва, алаудинов апти
Апти Алаудинов заявил, что фронт для ВСУ «посыпался» Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Украинские военные несут поражения на десяти участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«На Курском участке нашей линии боевого соприкосновения и по всей линии <…> в общей сложности где-то десять участков, где наши подразделения <…> двигаются с очень хорошими успехами», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что фронт для ВСУ «посыпался».

Алаудинов также сообщил, что российские войска ежедневно занимают стратегически важные позиции, которые ранее контролировались украинскими военными. В связи с этим он обещал скоро сообщить о «очень хорошем результате».

Ранее Алаудинов заявил, что группа солдат ВСУ сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Он отметил, что факт бегства украинского подразделения он зафиксировал с пульта управления БПЛА. Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что силы ВСУ на исходе. По его мнению, после падения украинской армии в конфликте, президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать.

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Украинские военные несут поражения на десяти участках линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «На Курском участке нашей линии боевого соприкосновения и по всей линии <…> в общей сложности где-то десять участков, где наши подразделения <…> двигаются с очень хорошими успехами», — заявил Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1», отметив, что фронт для ВСУ «посыпался». Алаудинов также сообщил, что российские войска ежедневно занимают стратегически важные позиции, которые ранее контролировались украинскими военными. В связи с этим он обещал скоро сообщить о «очень хорошем результате». Ранее Алаудинов заявил, что группа солдат ВСУ сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Он отметил, что факт бегства украинского подразделения он зафиксировал с пульта управления БПЛА. Командир спецназа «Ахмат» сообщил, что силы ВСУ на исходе. По его мнению, после падения украинской армии в конфликте, президента Украины Владимира Зеленского могут ликвидировать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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