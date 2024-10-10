Алаудинов предрек гибель Зеленского

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сделал заявление о критической ситуации на украинском фронте и будущем президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что после краха ВСУ на фронте украинского лидера вряд ли оставят в живых.
«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
Алаудинов выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов. Он также отметил, что даже ближайшие союзники Украины сомневаются в способности Украины победить Россию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сделал заявление о критической ситуации на украинском фронте и будущем президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что после краха ВСУ на фронте украинского лидера вряд ли оставят в живых. «Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Алаудинов выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов. Он также отметил, что даже ближайшие союзники Украины сомневаются в способности Украины победить Россию.