Алаудинов предрек гибель Зеленского

Алаудинов: Зеленского не оставят в живых после краха на фронте

11 октября 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов, заявил Алаудинов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сделал заявление о критической ситуации на украинском фронте и будущем президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что после краха ВСУ на фронте украинского лидера вряд ли оставят в живых. «Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Алаудинов выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов. Он также отметил, что даже ближайшие союзники Украины сомневаются в способности Украины победить Россию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сделал заявление о критической ситуации на украинском фронте и будущем президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что после краха ВСУ на фронте украинского лидера вряд ли оставят в живых. «Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Алаудинов выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов. Он также отметил, что даже ближайшие союзники Украины сомневаются в способности Украины победить Россию.