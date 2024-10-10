10 октября 2024

Алаудинов предрек гибель Зеленского

Алаудинов: Зеленского не оставят в живых после краха на фронте
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов, заявил Алаудинов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сделал заявление о критической ситуации на украинском фронте и будущем президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что после краха ВСУ на фронте украинского лидера вряд ли оставят в живых.

«Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».

Алаудинов выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов. Он также отметил, что даже ближайшие союзники Украины сомневаются в способности Украины победить Россию.

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Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сделал заявление о критической ситуации на украинском фронте и будущем президента Украины Владимира Зеленского. Он предположил, что после краха ВСУ на фронте украинского лидера вряд ли оставят в живых. «Сегодня мы видим, что фронт у наших врагов посыпался. Он посыпался уже примерно на десяти участках… И, естественно, мы в скором времени увидим, наверное, что произойдет с ним: вряд ли его захотят оставить в живых», — сказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». Алаудинов выразил мнение, что Зеленский находится в сложной ситуации и имеет мало шансов на поддержку западных кураторов. Он также отметил, что даже ближайшие союзники Украины сомневаются в способности Украины победить Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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