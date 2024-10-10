Алаудинов: крупная группа ВСУ сбежала через границу в Курской области

10 октября 2024 в 23:37 Размер текста - 17 +

Алаудинов рассказал о бегстве ВСУ с Курской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Крупная группа украинских военных на технике сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Сегодня наблюдали, когда большая группа техники противника сбегала с территории Курской области. При бегстве через границу они потеряли часть своих танков», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, картину бегства украинского подразделения он видел с пульта управления БПЛА. А бойцы 155-й бригады на ходу уничтожали бронетехнику врага. Ранее российские военные начали прорыв обороны ВСУ в Курской области. Так, на данный момент проходит штурм села Любимовка. По сообщениям военкоров ВСУ начали отступать. Алаудинов считает, что такими темпами скоро российская армия освободит Курскую область. В начале октября ВС России вернули под контроль курское село Ольговка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупная группа украинских военных на технике сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. «Сегодня наблюдали, когда большая группа техники противника сбегала с территории Курской области. При бегстве через границу они потеряли часть своих танков», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, картину бегства украинского подразделения он видел с пульта управления БПЛА. А бойцы 155-й бригады на ходу уничтожали бронетехнику врага. Ранее российские военные начали прорыв обороны ВСУ в Курской области. Так, на данный момент проходит штурм села Любимовка. По сообщениям военкоров ВСУ начали отступать. Алаудинов считает, что такими темпами скоро российская армия освободит Курскую область. В начале октября ВС России вернули под контроль курское село Ольговка.