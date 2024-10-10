Алаудинов: крупная группа ВСУ сбежала через границу в Курской области

Крупная группа украинских военных на технике сбежала через границу на одном из участков в Курской области. Об этом рассказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Сегодня наблюдали, когда большая группа техники противника сбегала с территории Курской области. При бегстве через границу они потеряли часть своих танков», — рассказал Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, картину бегства украинского подразделения он видел с пульта управления БПЛА. А бойцы 155-й бригады на ходу уничтожали бронетехнику врага.
Ранее российские военные начали прорыв обороны ВСУ в Курской области. Так, на данный момент проходит штурм села Любимовка. По сообщениям военкоров ВСУ начали отступать. Алаудинов считает, что такими темпами скоро российская армия освободит Курскую область. В начале октября ВС России вернули под контроль курское село Ольговка.
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