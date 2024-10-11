Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

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Татьяна Лазарева уже длительное время проживает за пределами РФ Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Лазарева объявлена в международный розыск», — указывается в материалах дела. По информации источника, уголовное дело было возбуждено в отношении телеведущей, которая признана в РФ иностранным агентом. Согласно судебным документам, Татьяна Лазарева уже длительное время проживает за пределами Российской Федерации.

Телеведущая Лазарева стала фигуранткой уголовного дела после того, как выразила радость в соцсетях по поводу атак украинских беспилотников на российские города. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую, которой теперь грозит до семи лет лишения свободы, напоминает RT.

*Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов

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Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. «Лазарева объявлена в международный розыск», — указывается в материалах дела. По информации источника, уголовное дело было возбуждено в отношении телеведущей, которая признана в РФ иностранным агентом. Согласно судебным документам, Татьяна Лазарева уже длительное время проживает за пределами Российской Федерации. Телеведущая Лазарева стала фигуранткой уголовного дела после того, как выразила радость в соцсетях по поводу атак украинских беспилотников на российские города. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую, которой теперь грозит до семи лет лишения свободы, напоминает RT. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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