Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в международный розыск

11 октября 2024 в 06:32 Размер текста - 17 +

Татьяна Лазарева уже длительное время проживает за пределами РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. «Лазарева объявлена в международный розыск», — указывается в материалах дела. По информации источника, уголовное дело было возбуждено в отношении телеведущей, которая признана в РФ иностранным агентом. Согласно судебным документам, Татьяна Лазарева уже длительное время проживает за пределами Российской Федерации. Телеведущая Лазарева стала фигуранткой уголовного дела после того, как выразила радость в соцсетях по поводу атак украинских беспилотников на российские города. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую, которой теперь грозит до семи лет лишения свободы, напоминает RT. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов) объявлена в международный розыск по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы. «Лазарева объявлена в международный розыск», — указывается в материалах дела. По информации источника, уголовное дело было возбуждено в отношении телеведущей, которая признана в РФ иностранным агентом. Согласно судебным документам, Татьяна Лазарева уже длительное время проживает за пределами Российской Федерации. Телеведущая Лазарева стала фигуранткой уголовного дела после того, как выразила радость в соцсетях по поводу атак украинских беспилотников на российские города. В июле Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал телеведущую, которой теперь грозит до семи лет лишения свободы, напоминает RT. *Татьяна Лазарева признана в РФ иностранным агентом, внесена в перечень террористов и экстремистов