Forbes: ВСУ попали в жестокую засаду в Курской области

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ВСУ возле Веселого в Курской области лишились важной техники
ВСУ возле Веселого в Курской области лишились важной техники Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Вооруженные силы Украины оказались в засаде возле села Веселое в Курской области. Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвид Акс.

«ВСУ, похоже, застряли к югу от села Веселое и попали там в „жестокую засаду“», — написал в своей статье Акс. Он уточнил, что украинские силы лишились самой ценной техники.

Аналитик сообщил, что в районе 20 сентября украинские военные, вооруженные боевыми машинами «Мардер» производства Германии, шведскими боевыми машинами CV90 и танками Strv 122, продвигались по основной магистрали, связывающей населенные пункты Веселое и Глушково. В ходе этого продвижения они встретили противодействие со стороны 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ.

Ранее стало известно, что в Курской области началась вторая фаза контрнаступления сил РФ, что привело к отступлению украинских военнослужащих. Согласно каналу, значительное количество украинских бойцов покинуло свои позиции. Российские войска взяли под свой контроль село Любимовка и стратегически важный маршрут Суджа-Коренево.

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Вооруженные силы Украины оказались в засаде возле села Веселое в Курской области. Об этом сообщил аналитик Forbes Дэвид Акс. «ВСУ, похоже, застряли к югу от села Веселое и попали там в „жестокую засаду“», — написал в своей статье Акс. Он уточнил, что украинские силы лишились самой ценной техники. Аналитик сообщил, что в районе 20 сентября украинские военные, вооруженные боевыми машинами «Мардер» производства Германии, шведскими боевыми машинами CV90 и танками Strv 122, продвигались по основной магистрали, связывающей населенные пункты Веселое и Глушково. В ходе этого продвижения они встретили противодействие со стороны 106-й воздушно-десантной дивизии ВС РФ. Ранее стало известно, что в Курской области началась вторая фаза контрнаступления сил РФ, что привело к отступлению украинских военнослужащих. Согласно каналу, значительное количество украинских бойцов покинуло свои позиции. Российские войска взяли под свой контроль село Любимовка и стратегически важный маршрут Суджа-Коренево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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