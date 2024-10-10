10 октября 2024

Mash: в Курской области началась вторая фаза активного контрнаступления

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курской области развернулась вторая фаза контрнаступления Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой украинские военнослужащие начали отступление. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Значительное количество украинских военнослужащих оставляют свои позиции и отступают», — сообщает telegram-канал Mash. Российская армия взяла под контроль село Любимовка и стратегический маршрут Суджа-Коренево, что позволило закрепиться бойцам 155-й бригады после продолжительных боев.

Дополнительно, в ходе операции российские десантники без препятствий вошли на хутор Зеленый Шлях, ранее использовавшийся для нападений на гражданские объекты. По информации военных корреспондентов, контроль над поселением Нижний Клин восстановлен, и войска продолжают продвижение.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о продвижении российских военных в Курской области. Он выразил уверенность в скором освобождении региона. Сообщения о возвращении под контроль курского села Ольговка появились 10 октября. Сейчас продолжаются боевые действия в районе Зеленого Шляха, где, по информации военкоров «Русской весны», происходит отступление ВСУ.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

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В Курской области развернулась вторая фаза контрнаступления Вооруженных Сил Российской Федерации, в результате которой украинские военнослужащие начали отступление. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Значительное количество украинских военнослужащих оставляют свои позиции и отступают», — сообщает telegram-канал Mash. Российская армия взяла под контроль село Любимовка и стратегический маршрут Суджа-Коренево, что позволило закрепиться бойцам 155-й бригады после продолжительных боев. Дополнительно, в ходе операции российские десантники без препятствий вошли на хутор Зеленый Шлях, ранее использовавшийся для нападений на гражданские объекты. По информации военных корреспондентов, контроль над поселением Нижний Клин восстановлен, и войска продолжают продвижение. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о продвижении российских военных в Курской области. Он выразил уверенность в скором освобождении региона. Сообщения о возвращении под контроль курского села Ольговка появились 10 октября. Сейчас продолжаются боевые действия в районе Зеленого Шляха, где, по информации военкоров «Русской весны», происходит отступление ВСУ. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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