Рыбодобытчики хотят изменить имидж главной рыбы России

Президент АДМ Буглак: изменение имиджа минтая повысит его потребление в стране
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Рыбодобытчики хотят увеличить потребление минтая в России
Рыбодобытчики хотят увеличить потребление минтая в России Фото:

Ассоциация добытчиков минтая планирует удвоить потребление этого вида рыбы в России, изменяя его имидж. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Буглак.

«Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. <...> Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое», — заявил Буглак РИА Новости. Он также упомянул, что в текущем году внутренний рынок стал основным пунктом назначения для филе минтая из свежих уловов.

По словам Буглака, стоимость минтая на внутреннем рынке остается стабильной и доступной для потребителей, несмотря на объемы вылова. В текущем году цены на мороженый минтай и филе оказались ниже, чем в предыдущие годы.

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Ассоциация добытчиков минтая планирует удвоить потребление этого вида рыбы в России, изменяя его имидж. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Буглак. «Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. <...> Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое», — заявил Буглак РИА Новости. Он также упомянул, что в текущем году внутренний рынок стал основным пунктом назначения для филе минтая из свежих уловов. По словам Буглака, стоимость минтая на внутреннем рынке остается стабильной и доступной для потребителей, несмотря на объемы вылова. В текущем году цены на мороженый минтай и филе оказались ниже, чем в предыдущие годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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