Рыбодобытчики хотят изменить имидж главной рыбы России

Ассоциация добытчиков минтая планирует удвоить потребление этого вида рыбы в России, изменяя его имидж. Об этом сообщил президент ассоциации Алексей Буглак.
«Минтай остается главной рыбой России с долей свыше 35%. <...> Наша цель — за счет изменения имиджа минтая повысить его потребление в стране вдвое», — заявил Буглак РИА Новости. Он также упомянул, что в текущем году внутренний рынок стал основным пунктом назначения для филе минтая из свежих уловов.
По словам Буглака, стоимость минтая на внутреннем рынке остается стабильной и доступной для потребителей, несмотря на объемы вылова. В текущем году цены на мороженый минтай и филе оказались ниже, чем в предыдущие годы.
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