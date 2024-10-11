В Подмосковье неизвестный четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы

В городском округе Одинцово Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. Неизвестный 10 октября четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы и бывшего генерала Владимира Шаманова Шерипа Алихаджиева.
«Неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов в собственника домовладения [Шерипа Алихаджиева] <…>, причинив ему два огнестрельных ранения. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации», — сообщили в telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Московской области. По информации telegram-канала Mash, одна пуля попала Алихаджиеву в челюсть, вторая — в спину. Нападавший с места преступления скрылся.
Сейчас следствие продолжается, проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники. Изъяты гильзы, пули и смывы. Оружие, из которого неизвестный стрелял, пока не установлено. Работают следователи и криминалисты, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.
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