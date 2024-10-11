В Подмосковье неизвестный четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Личность нападавшего пока не установлена
Личность нападавшего пока не установлена Фото:

В городском округе Одинцово Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. Неизвестный 10 октября четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы и бывшего генерала Владимира Шаманова Шерипа Алихаджиева.

«Неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов в собственника домовладения [Шерипа Алихаджиева] <…>, причинив ему два огнестрельных ранения. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации», — сообщили в telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Московской области. По информации telegram-канала Mash, одна пуля попала Алихаджиеву в челюсть, вторая — в спину. Нападавший с места преступления скрылся.

Сейчас следствие продолжается, проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники. Изъяты гильзы, пули и смывы. Оружие, из которого неизвестный стрелял, пока не установлено. Работают следователи и криминалисты, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городском округе Одинцово Московской области возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство местного жителя. Неизвестный 10 октября четыре раза выстрелил в помощника депутата Госдумы и бывшего генерала Владимира Шаманова Шерипа Алихаджиева. «Неизвестный, находясь на веранде дома в деревне Лапино, произвел не менее четырех выстрелов в собственника домовладения [Шерипа Алихаджиева] <…>, причинив ему два огнестрельных ранения. Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где находится в реанимации», — сообщили в telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Московской области. По информации telegram-канала Mash, одна пуля попала Алихаджиеву в челюсть, вторая — в спину. Нападавший с места преступления скрылся. Сейчас следствие продолжается, проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники. Изъяты гильзы, пули и смывы. Оружие, из которого неизвестный стрелял, пока не установлено. Работают следователи и криминалисты, а также проводятся оперативно-розыскные мероприятия в отношении подозреваемого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...