В правительстве Забайкалья объяснили, почему губернатор вытер соплю об чиновницу

Правительство Забайкалья: губернатор Осипов не ковырялся в носу, а чесал его

11 октября 2024 в 13:38 Размер текста - 17 +

В администрации Забайкальского края прокомментировали инцидент с участием губернатора Александра Осипова, который вытер козюлю о куртку начальницы лесничества региона. Вячеслав Кулаков, заместитель председателя правительства по информационной политике, заявил, что Осипов лишь почесал нос. «Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. <…> Посмотрев [видео], [Осипов] сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину“. На видео он почесал нос и повернул Елену Шаляпину в сторону горящей сопки», — сказал Кулаков. Его слова приводит telegram-канал Mash. По последним данным, Елена Шаляпина, начальница лесничества Забайкальского края, избегает контактов с прессой и просит через коллег оставить ее в покое. Сам губернатор Осипов также не желает обсуждать произошедшее. Ранее в Госдуме прокомментировали инцидент с козюлей из носа губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Депутат Виталий Милонов назвал подобный поступок отвратительным и омерзительным и выразил надежду на то, что видеоролик стал результатом работы нейросети. По его словам, такое поведение не является нормой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В администрации Забайкальского края прокомментировали инцидент с участием губернатора Александра Осипова, который вытер козюлю о куртку начальницы лесничества региона. Вячеслав Кулаков, заместитель председателя правительства по информационной политике, заявил, что Осипов лишь почесал нос. «Все, что Александр Михайлович вспомнил: сильный пожар, дымище, мошки много. <…> Посмотрев [видео], [Осипов] сказал: „Не всегда получается одновременно пожар тушить, нос почесать и по докладу уточнять. Главное, чтобы вся эта история не расстроила Елену Шаляпину“. На видео он почесал нос и повернул Елену Шаляпину в сторону горящей сопки», — сказал Кулаков. Его слова приводит telegram-канал Mash. По последним данным, Елена Шаляпина, начальница лесничества Забайкальского края, избегает контактов с прессой и просит через коллег оставить ее в покое. Сам губернатор Осипов также не желает обсуждать произошедшее. Ранее в Госдуме прокомментировали инцидент с козюлей из носа губернатора Забайкальского края Александра Осипова. Депутат Виталий Милонов назвал подобный поступок отвратительным и омерзительным и выразил надежду на то, что видеоролик стал результатом работы нейросети. По его словам, такое поведение не является нормой.