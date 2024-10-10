10 октября 2024

В Ханте-Мансийске забили тревогу из-за хватающего за шеи детей мужчиной

Жители Ханты-Мансийска пожаловались на соседа, который нападает на детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция устанавливает жителя Ханты-Мансийска, который угрожал детям во дворе
Полиция устанавливает жителя Ханты-Мансийска, который угрожал детям во дворе Фото:

Полиция Ханты-Мансийска проверяет информацию о жителе, который нападает на детей в микрорайоне Учхоз. Югорчане пожаловались на него в соцсетях.

«На Учхозе (микрорайон в Ханты-Мансийске) ходит мужик, явно под алкоголем, орет на детей матом и хватает их за шеи», — пишут жители. По их словам дети, завидев агрессивного соседа, сбегают с детских площадок.

Материалы проверки находятся в полиции Ханты-Мансийска. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.

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Полиция Ханты-Мансийска проверяет информацию о жителе, который нападает на детей в микрорайоне Учхоз. Югорчане пожаловались на него в соцсетях. «На Учхозе (микрорайон в Ханты-Мансийске) ходит мужик, явно под алкоголем, орет на детей матом и хватает их за шеи», — пишут жители. По их словам дети, завидев агрессивного соседа, сбегают с детских площадок. Материалы проверки находятся в полиции Ханты-Мансийска. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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