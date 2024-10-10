В Ханте-Мансийске забили тревогу из-за хватающего за шеи детей мужчиной

Полиция устанавливает жителя Ханты-Мансийска, который угрожал детям во дворе
Полиция Ханты-Мансийска проверяет информацию о жителе, который нападает на детей в микрорайоне Учхоз. Югорчане пожаловались на него в соцсетях.
«На Учхозе (микрорайон в Ханты-Мансийске) ходит мужик, явно под алкоголем, орет на детей матом и хватает их за шеи», — пишут жители. По их словам дети, завидев агрессивного соседа, сбегают с детских площадок.
Материалы проверки находятся в полиции Ханты-Мансийска. Силовики устанавливают обстоятельства инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!