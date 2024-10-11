Раскрыты планы по строительству лаборатории для изучения опасных инфекций в Перми

Новая пермская лаборатория для изучения опасных инфекций появится в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Лаборатория будет построена на улице Лебедева в Перми
Лаборатория будет построена на улице Лебедева в Перми Фото:

Новое здание лаборатории для изучения опасных инфекций построят в Перми к 2026 году. Оно разместится на улице Лебедева. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уже получило разрешение на возведение объекта.

«Минимущества и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ на строительство лаборатории по изучению опасных инфекций. Здание будет восьмиэтажным, строительство должно быть завершено в декабре 2026 года», — пишет «Новый компаньон».

Работы, как рассказывало URA.RU, ведутся в рамках федерального проекта. О планах по строительству лаборатории стало известно в 2022 году. Тогда же были выделены средства на возведение здания.

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Новое здание лаборатории для изучения опасных инфекций построят в Перми к 2026 году. Оно разместится на улице Лебедева. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уже получило разрешение на возведение объекта. «Минимущества и градостроительной деятельности Пермского края выдало разрешение ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае“ на строительство лаборатории по изучению опасных инфекций. Здание будет восьмиэтажным, строительство должно быть завершено в декабре 2026 года», — пишет «Новый компаньон». Работы, как рассказывало URA.RU, ведутся в рамках федерального проекта. О планах по строительству лаборатории стало известно в 2022 году. Тогда же были выделены средства на возведение здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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