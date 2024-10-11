В Пермском крае продают недостроенную базу отдыха на берегу реки

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База отдыха расположена на берегу Чусовой
База отдыха расположена на берегу Чусовой Фото:

В районе деревни Гари Добрянского городского округа выставлена на продажу недостроенная база отдыха. Расположена она на берегу реки Чусовой. За актив продавец запросил 12,9 млн рублей.

«Продается недостроенная база для отдыха в районе деревни Гари, на полуострове. Площадь участка 0,6 гектаров, территория полностью огорожена, есть зарыбленное озеро», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Комплекс состоит из трех домов, один из которых готов на 70 процентов, другой — на нулевом цикле, площадки под баню, двух беседок, автопарковки, гаража и теплого помещения для сторожа.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставили на продажу базу отдыха с пляжем на берегу Сылвы. Стоимость объекта составляет 95 млн рублей.

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В районе деревни Гари Добрянского городского округа выставлена на продажу недостроенная база отдыха. Расположена она на берегу реки Чусовой. За актив продавец запросил 12,9 млн рублей. «Продается недостроенная база для отдыха в районе деревни Гари, на полуострове. Площадь участка 0,6 гектаров, территория полностью огорожена, есть зарыбленное озеро», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Комплекс состоит из трех домов, один из которых готов на 70 процентов, другой — на нулевом цикле, площадки под баню, двух беседок, автопарковки, гаража и теплого помещения для сторожа. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставили на продажу базу отдыха с пляжем на берегу Сылвы. Стоимость объекта составляет 95 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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