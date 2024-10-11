В Пермском крае продают недостроенную базу отдыха на берегу реки

В районе деревни Гари Добрянского городского округа выставлена на продажу недостроенная база отдыха. Расположена она на берегу реки Чусовой. За актив продавец запросил 12,9 млн рублей.
«Продается недостроенная база для отдыха в районе деревни Гари, на полуострове. Площадь участка 0,6 гектаров, территория полностью огорожена, есть зарыбленное озеро», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Комплекс состоит из трех домов, один из которых готов на 70 процентов, другой — на нулевом цикле, площадки под баню, двух беседок, автопарковки, гаража и теплого помещения для сторожа.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае выставили на продажу базу отдыха с пляжем на берегу Сылвы. Стоимость объекта составляет 95 млн рублей.
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