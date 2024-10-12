Департамент здравоохранения ЯНАО ответил на популярные вопросы жителей о прививках

По данным Роспотребнадзора в ЯНАО за 40 недель 2024 года зарегистрировано 5 778 случаев ОРВИ, из них 3 698 случаев среди детского населения. Заболеваний гриппом на данный момент нет. В округе продолжается иммунизация против гриппа — всего вакцинировались 113 687 взрослых и 62 514 детей. Вопрос постановки вакцины является особо актуальным для жителей Ямала в эпидемиологический сезон, поэтому URA.RU задало ряд вопросов департаменту здравоохранения округа о прививках и их пользе, — подробности в материале.
Почему нужно прививаться от гриппа
Грипп — это серьезное и опасное инфекционное заболевание, которое распространяется преимущественно воздушно-капельным путем. Он может быстро распространяться среди населения, особенно если граждане не имеют иммунитета к нему.
«Вакцинация — это один из самых надежных и безопасных способов профилактики инфекционных болезней, она позволит быстро сформировать иммунитет. В соответствии с национальным и региональным календарями профилактических прививок вакцинация против гриппа показана всем гражданам от 6-ти месяцев и старше», — сообщает представитель департамента здравоохранения ЯНАО.
Насколько эффективны прививки против гриппа
В депздраве Ямала сообщают, ежегодно в регион поступает вакцина против гриппа. Вирус гриппа изменчив: меняются его свойства и характеристики от сезона к сезону. Поэтому производители вакцины постоянно проводят исследования и обновляют препараты, в зависимости от актуальных штаммов вируса.
«Наибольшая эффективность прививок против гриппа достигается при охвате вакцинацией более 60% населения региона. Главными преимуществами вакцинации являются предотвращение заболевания или снижение рисков тяжелого течения гриппа, возникновения осложнений, чтобы избежать госпитализации в стационар», — отмечает региональный депздрав.
Какие существуют противопоказания к вакцинации против гриппа
В депздраве Ямала отмечают, противопоказания к вакцинации в индивидуальном порядке определяет врач перед направлением граждан на прививку. Основными противопоказаниями являются:
- аллергические реакции, в том числе и на ранее введенные вакцины;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- период обострения хронических болезней.
«При наличии противопоказаний, врач оформит временный медотвод от вакцинации против гриппа. Постоянные и временные медицинские отводы рассматриваются иммунологической комиссией», — рассказывает представитель здравоохранения.
Кто должен ставить прививку от гриппа
По сообщению сотрудника регионального депаратмента здравоохранения, прививки против гриппа необходимо делать всем гражданам. Исключения касаются только тех лиц, которые имеют медицинские противопоказания к вакцинации.
«В числе групп повышенного риска необходимо отметить детей и подростков, граждан старше 60-ти лет, граждан с хроническими заболеваниями, граждан из закрытых социальных учреждений, беременных женщин, призывников в ряды вооруженных сил и граждан, которые в силу профессиональной принадлежности часто контактируют с населением. А это работники образования, медицинские работники и другие», — сообщает сотрудник депздрава.
Могут ли аллергики ставить прививку от гриппа
Уточним: вопрос касается тех пациентов с аллергией, которые имеют реакцию не на куриный белок, так как аллергия на куриный белок может вызвать аллергию на вакцину против гриппа. По мнению представителя депздрава, каждый случай индивидуальный.
«При необходимости каждый отдельный подобный случай рассматривается иммунологической комиссией медицинских специалистов. Они определят возможность проведения прививки или наличие противопоказаний к вакцинации», — отмечает представитель здравоохранения.
Что делать, если после прививки ухудшилось самочувствие
В департменте URA.RU сообщили, что ухудшение самочувствия может быть связано с реакцией организма на введение вакцины, однако это не является осложнением. Реакции, которые могут возникнуть после постановки вакцины:
- повышение температуры тела;
- недомогание;
- головная боль;
- отек и покраснение кожи в месте введения вакцины.
Аллергические реакции и индивидуальная непереносимость компонентов вакцины встречаются в исключительно редких случаях. Если после прививки ухудшилось самочувствие, то необходимо безотлагательно обратиться за медицинской помощью, — рекомендуют в депздраве ЯНАО.
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