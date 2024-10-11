Между Екатеринбургом и Каменском-Уральским задымилась электричка с пассажирами

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Пассажиров эвакуировали из поезда Фото:

В микрорайоне Кольцово утром 11 октября задымилась электричка, направлявшаяся из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Пассажиров эвакуировали и пересадили в другой поезд, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

«В районе остановочного пункта Хуторята произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №6709 Каменск-Уральский — Екатеринбург. Пассажиров пересадили в другой вагон, и поезд продолжил движение», — следует из сообщения.

Далее состав прибыл к месту назначения без происшествий. «Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили перевозчики.

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В микрорайоне Кольцово утром 11 октября задымилась электричка, направлявшаяся из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Пассажиров эвакуировали и пересадили в другой поезд, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании. «В районе остановочного пункта Хуторята произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №6709 Каменск-Уральский — Екатеринбург. Пассажиров пересадили в другой вагон, и поезд продолжил движение», — следует из сообщения. Далее состав прибыл к месту назначения без происшествий. «Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили перевозчики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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