Между Екатеринбургом и Каменском-Уральским задымилась электричка с пассажирами

В микрорайоне Кольцово утром 11 октября задымилась электричка, направлявшаяся из Каменска-Уральского в Екатеринбург. Пассажиров эвакуировали и пересадили в другой поезд, рассказали URA.RU в пресс-службе Свердловской пригородной компании.
«В районе остановочного пункта Хуторята произошло задымление в одном из вагонов пригородного поезда №6709 Каменск-Уральский — Екатеринбург. Пассажиров пересадили в другой вагон, и поезд продолжил движение», — следует из сообщения.
Далее состав прибыл к месту назначения без происшествий. «Свердловская железная дорога и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за причиненные неудобства», — отметили перевозчики.
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