В Екатеринбурге продают редкую 24-ю «Волгу» на автомате с мотором V8, созданную для КГБ, за 5,5 миллионов рублей. Такие автомобили служили советским спецслужбам для наблюдения за машинами сотрудников посольств, и в народе их прозвали «догонялками». Объявление появилось на сайте «Авито».
«Оригинальная „догонялка“ на автоматической коробке переключения передач (АКПП) после полной реставрации. Абсолютно аутентично отреставрирована. Пробег указан условный (прим. ред. 71,5 тысяча километров), после реставрации автомобиль не эксплуатировался — по сути новый. Была сделана из оригинальной „Волги“ 24-24. По документам также 24-24. Мотор родной», — написано в объявлении.
По словам продавца, каждый болт в автомобиле новый. Двигатель у машины на 195 лошадиных сил, хотя гражданские 24-е «Волги» третьего поколения комплектовались двигателями от 62 до 100 л. с. Также в обычные ГАЗ-24 никогда не ставили АКПП. В характеристиках объявления указано, что автомобиль 1986 года выпуска.
Эту «Волгу» собрали из запчастей оригинальной модели 24-24, которая использовалась агентами КГБ
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В Екатеринбурге продают редкую 24-ю «Волгу» на автомате с мотором V8, созданную для КГБ, за 5,5 миллионов рублей. Такие автомобили служили советским спецслужбам для наблюдения за машинами сотрудников посольств, и в народе их прозвали «догонялками». Объявление появилось на сайте «Авито». «Оригинальная „догонялка“ на автоматической коробке переключения передач (АКПП) после полной реставрации. Абсолютно аутентично отреставрирована. Пробег указан условный (прим. ред. 71,5 тысяча километров), после реставрации автомобиль не эксплуатировался — по сути новый. Была сделана из оригинальной „Волги“ 24-24. По документам также 24-24. Мотор родной», — написано в объявлении. По словам продавца, каждый болт в автомобиле новый. Двигатель у машины на 195 лошадиных сил, хотя гражданские 24-е «Волги» третьего поколения комплектовались двигателями от 62 до 100 л. с. Также в обычные ГАЗ-24 никогда не ставили АКПП. В характеристиках объявления указано, что автомобиль 1986 года выпуска.