11 октября 2024

В Екатеринбурге продают редкую «Волгу» — «догонялку КГБ» за 5,5 млн рублей. Фото

В Екатеринбурге продают «Волгу» из 80-х, созданную для КГБ, за 5,5 млн рублей
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КГБ-шную «Волгу» полностью отреставрировали (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге продают редкую 24-ю «Волгу» на автомате с мотором V8, созданную для КГБ, за 5,5 миллионов рублей. Такие автомобили служили советским спецслужбам для наблюдения за машинами сотрудников посольств, и в народе их прозвали «догонялками». Объявление появилось на сайте «Авито».

«Оригинальная „догонялка“ на автоматической коробке переключения передач (АКПП) после полной реставрации. Абсолютно аутентично отреставрирована. Пробег указан условный (прим. ред. 71,5 тысяча километров), после реставрации автомобиль не эксплуатировался — по сути новый. Была сделана из оригинальной „Волги“ 24-24. По документам также 24-24. Мотор родной», — написано в объявлении.

По словам продавца, каждый болт в автомобиле новый. Двигатель у машины на 195 лошадиных сил, хотя гражданские 24-е «Волги» третьего поколения комплектовались двигателями от 62 до 100 л. с. Также в обычные ГАЗ-24 никогда не ставили АКПП. В характеристиках объявления указано, что автомобиль 1986 года выпуска.

Эту «Волгу» собрали из запчастей оригинальной модели 24-24, которая использовалась агентами КГБ
Эту «Волгу» собрали из запчастей оригинальной модели 24-24, которая использовалась агентами КГБ
Фото:
ГАЗ-24-24 продают в Екатеринбурге за 5,5 млн руб.
ГАЗ-24-24 продают в Екатеринбурге за 5,5 млн руб.
Фото:
В народе «Волги» для спецслужб называли «догонялками»
В народе «Волги» для спецслужб называли «догонялками»
Фото:
В автомобиле красный салон с деревянными вставками и тонким рулем
В автомобиле красный салон с деревянными вставками и тонким рулем
Фото:
«Волги» для КГБ оснащали АКПП
«Волги» для КГБ оснащали АКПП
Фото:
Модель 24-24 имеет восьмицилиндровый двигатель на 195 лошадиных сил
Модель 24-24 имеет восьмицилиндровый двигатель на 195 лошадиных сил
Фото:

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В Екатеринбурге продают редкую 24-ю «Волгу» на автомате с мотором V8, созданную для КГБ, за 5,5 миллионов рублей. Такие автомобили служили советским спецслужбам для наблюдения за машинами сотрудников посольств, и в народе их прозвали «догонялками». Объявление появилось на сайте «Авито». «Оригинальная „догонялка“ на автоматической коробке переключения передач (АКПП) после полной реставрации. Абсолютно аутентично отреставрирована. Пробег указан условный (прим. ред. 71,5 тысяча километров), после реставрации автомобиль не эксплуатировался — по сути новый. Была сделана из оригинальной „Волги“ 24-24. По документам также 24-24. Мотор родной», — написано в объявлении. По словам продавца, каждый болт в автомобиле новый. Двигатель у машины на 195 лошадиных сил, хотя гражданские 24-е «Волги» третьего поколения комплектовались двигателями от 62 до 100 л. с. Также в обычные ГАЗ-24 никогда не ставили АКПП. В характеристиках объявления указано, что автомобиль 1986 года выпуска.
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