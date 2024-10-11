В Екатеринбурге продают редкую «Волгу» — «догонялку КГБ» за 5,5 млн рублей. Фото

В Екатеринбурге продают «Волгу» из 80-х, созданную для КГБ, за 5,5 млн рублей

12 октября 2024 в 05:44 Размер текста - 17 +

КГБ-шную «Волгу» полностью отреставрировали (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге продают редкую 24-ю «Волгу» на автомате с мотором V8, созданную для КГБ, за 5,5 миллионов рублей. Такие автомобили служили советским спецслужбам для наблюдения за машинами сотрудников посольств, и в народе их прозвали «догонялками». Объявление появилось на сайте «Авито». «Оригинальная „догонялка“ на автоматической коробке переключения передач (АКПП) после полной реставрации. Абсолютно аутентично отреставрирована. Пробег указан условный (прим. ред. 71,5 тысяча километров), после реставрации автомобиль не эксплуатировался — по сути новый. Была сделана из оригинальной „Волги“ 24-24. По документам также 24-24. Мотор родной», — написано в объявлении. По словам продавца, каждый болт в автомобиле новый. Двигатель у машины на 195 лошадиных сил, хотя гражданские 24-е «Волги» третьего поколения комплектовались двигателями от 62 до 100 л. с. Также в обычные ГАЗ-24 никогда не ставили АКПП. В характеристиках объявления указано, что автомобиль 1986 года выпуска. Эту «Волгу» собрали из запчастей оригинальной модели 24-24, которая использовалась агентами КГБ сайт «Авито» Фото: ГАЗ-24-24 продают в Екатеринбурге за 5,5 млн руб. сайт «Авито» Фото: В народе «Волги» для спецслужб называли «догонялками» сайт «Авито» Фото: В автомобиле красный салон с деревянными вставками и тонким рулем сайт «Авито» Фото: «Волги» для КГБ оснащали АКПП сайт «Авито» Фото: Модель 24-24 имеет восьмицилиндровый двигатель на 195 лошадиных сил сайт «Авито» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге продают редкую 24-ю «Волгу» на автомате с мотором V8, созданную для КГБ, за 5,5 миллионов рублей. Такие автомобили служили советским спецслужбам для наблюдения за машинами сотрудников посольств, и в народе их прозвали «догонялками». Объявление появилось на сайте «Авито». «Оригинальная „догонялка“ на автоматической коробке переключения передач (АКПП) после полной реставрации. Абсолютно аутентично отреставрирована. Пробег указан условный (прим. ред. 71,5 тысяча километров), после реставрации автомобиль не эксплуатировался — по сути новый. Была сделана из оригинальной „Волги“ 24-24. По документам также 24-24. Мотор родной», — написано в объявлении. По словам продавца, каждый болт в автомобиле новый. Двигатель у машины на 195 лошадиных сил, хотя гражданские 24-е «Волги» третьего поколения комплектовались двигателями от 62 до 100 л. с. Также в обычные ГАЗ-24 никогда не ставили АКПП. В характеристиках объявления указано, что автомобиль 1986 года выпуска.