Нашли тело екатеринбуржца, пропавшего во время рыбалки на челябинском водоеме

Екатеринбуржец пропал во время рыбалки (архивное фото)
Уроженца Екатеринбурга Андрея Ветренко, который бесследно пропал во время рыбалки на водохранилище Аргази (Челябинская область), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Найден, погиб», — обновили пост о пропаже волонтеры. В поисках мужчины участвовали водолазы.
38-летний мужчина пропал 27 сентября в Челябинской области, когда рыбачил. Через два дня после исчезновения к его поискам подключились дайверы, подводные охотники и судоводители со своими лодками.
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