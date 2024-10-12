Нашли тело екатеринбуржца, пропавшего во время рыбалки на челябинском водоеме

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Екатеринбуржец пропал во время рыбалки (архивное фото) Фото:

Уроженца Екатеринбурга Андрея Ветренко, который бесследно пропал во время рыбалки на водохранилище Аргази (Челябинская область), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

«Найден, погиб», — обновили пост о пропаже волонтеры. В поисках мужчины участвовали водолазы.

38-летний мужчина пропал 27 сентября в Челябинской области, когда рыбачил. Через два дня после исчезновения к его поискам подключились дайверы, подводные охотники и судоводители со своими лодками.

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Уроженца Екатеринбурга Андрея Ветренко, который бесследно пропал во время рыбалки на водохранилище Аргази (Челябинская область), нашли мертвым. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». «Найден, погиб», — обновили пост о пропаже волонтеры. В поисках мужчины участвовали водолазы. 38-летний мужчина пропал 27 сентября в Челябинской области, когда рыбачил. Через два дня после исчезновения к его поискам подключились дайверы, подводные охотники и судоводители со своими лодками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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