На водохранилище Аргази (Челябинская область) 27 сентября во время рыбалки пропал 38-летний уроженец Екатеринбурга Андрей Ветренко. На его поиски вышли спасатели из «ЛизаАлерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ».
«Внимание! Помогите найти человека! С 27 сентября местонахождение Андрея Ветренко неизвестно», — передает сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.
Водолазная группа подключилась к операции по поиску рыбака 29 сентября. К обследованию водоема привлекли драйверов, подводных охотников и судоводителей со своими лодками.
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