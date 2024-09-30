Екатеринбуржец бесследно пропал во время рыбалки на челябинском водоеме. Фото

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Паромная переправа Салехард-Лабытнанги. Салехард , море, берег, рыбак, улов, удочки, ямал, река, холод
Мужчину не могут найти с 27 сентября (архивное фото) Фото:

На водохранилище Аргази (Челябинская область) 27 сентября во время рыбалки пропал 38-летний уроженец Екатеринбурга Андрей Ветренко. На его поиски вышли спасатели из «ЛизаАлерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ».

«Внимание! Помогите найти человека! С 27 сентября местонахождение Андрея Ветренко неизвестно», — передает сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза.

Водолазная группа подключилась к операции по поиску рыбака 29 сентября. К обследованию водоема привлекли драйверов, подводных охотников и судоводителей со своими лодками.

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На водохранилище Аргази (Челябинская область) 27 сентября во время рыбалки пропал 38-летний уроженец Екатеринбурга Андрей Ветренко. На его поиски вышли спасатели из «ЛизаАлерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ». «Внимание! Помогите найти человека! С 27 сентября местонахождение Андрея Ветренко неизвестно», — передает сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Водолазная группа подключилась к операции по поиску рыбака 29 сентября. К обследованию водоема привлекли драйверов, подводных охотников и судоводителей со своими лодками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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