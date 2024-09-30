Екатеринбуржец бесследно пропал во время рыбалки на челябинском водоеме. Фото

30 сентября 2024 в 19:42 Размер текста - 17 +

Мужчину не могут найти с 27 сентября (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На водохранилище Аргази (Челябинская область) 27 сентября во время рыбалки пропал 38-летний уроженец Екатеринбурга Андрей Ветренко. На его поиски вышли спасатели из «ЛизаАлерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ». «Внимание! Помогите найти человека! С 27 сентября местонахождение Андрея Ветренко неизвестно», — передает сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Водолазная группа подключилась к операции по поиску рыбака 29 сентября. К обследованию водоема привлекли драйверов, подводных охотников и судоводителей со своими лодками. сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На водохранилище Аргази (Челябинская область) 27 сентября во время рыбалки пропал 38-летний уроженец Екатеринбурга Андрей Ветренко. На его поиски вышли спасатели из «ЛизаАлерт» и водолазная группа «ДобротворецЪ». «Внимание! Помогите найти человека! С 27 сентября местонахождение Андрея Ветренко неизвестно», — передает сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». Пропавший ростом 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Водолазная группа подключилась к операции по поиску рыбака 29 сентября. К обследованию водоема привлекли драйверов, подводных охотников и судоводителей со своими лодками.