На северо-западе Челябинска ликвидируют крупный потоп

В Челябинске произошел порыв водовода диаметром 500 мм. В результате вода вышла на перекресток улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. Коммунальные службы устраняют аварию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Администрации города.
«Аварийная бригада МУП „ПОВВ“ немедленно приступила к устранению аварии в Калининском районе. Водовод отключили. Начали откачку воды. Для жителей близлежащих домов организовано временное водоснабжение», — сообщили в мэрии.
В настоящее время дорожные подрядчики и МБУ «ЭВИС» занимаются ликвидацией последствий аварии, очищая проезжую часть и тротуары от воды. Городское УЖКХ активно координирует работы по устранению неполадок. На месте работает начальник Управления Вадим Храмцов.
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