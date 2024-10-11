11 октября 2024

На северо-западе Челябинска ликвидируют крупный потоп

На северо-западе Челябинска устраняют последствия прорыва трубы
© Служба новостей «URA.RU»
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Провал мусоровоза на ул.Торговой 20. Пермь, коммунальная авария, тупик, проезд закрыт, дтп, авария, промоина, торговая улица 20
В Калининском районе Челябинска отключили воду из-за крупной аварии Фото:

В Челябинске произошел порыв водовода диаметром 500 мм. В результате вода вышла на перекресток улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. Коммунальные службы устраняют аварию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Администрации города.

«Аварийная бригада МУП „ПОВВ“ немедленно приступила к устранению аварии в Калининском районе. Водовод отключили. Начали откачку воды. Для жителей близлежащих домов организовано временное водоснабжение», — сообщили в мэрии.

В настоящее время дорожные подрядчики и МБУ «ЭВИС» занимаются ликвидацией последствий аварии, очищая проезжую часть и тротуары от воды. Городское УЖКХ активно координирует работы по устранению неполадок. На месте работает начальник Управления Вадим Храмцов.

Аварийная бригада МУП «ПОВВ» устраняет авария в Калининском районе Челябинска
Аварийная бригада МУП «ПОВВ» устраняет авария в Калининском районе Челябинска

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В Челябинске произошел порыв водовода диаметром 500 мм. В результате вода вышла на перекресток улиц 250-летия Челябинска и Салавата Юлаева. Коммунальные службы устраняют аварию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Администрации города. «Аварийная бригада МУП „ПОВВ“ немедленно приступила к устранению аварии в Калининском районе. Водовод отключили. Начали откачку воды. Для жителей близлежащих домов организовано временное водоснабжение», — сообщили в мэрии. В настоящее время дорожные подрядчики и МБУ «ЭВИС» занимаются ликвидацией последствий аварии, очищая проезжую часть и тротуары от воды. Городское УЖКХ активно координирует работы по устранению неполадок. На месте работает начальник Управления Вадим Храмцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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