В Хабаровском крае мяукающие и кукарекающие студентки довели преподавателя

В хабаровском техникуме педагог выволок студентку по полу из кабинета

12 октября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Преподаватель выволок студентку по полу из кабинета в Хабаровском техникуме транспортных технологий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Хабаровском крае мяукающие и кукарекающие студентки вывели преподавателя из себя. Ему пришлось буквально выволочь одну из студенток из кабинета. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Тотальный дисконнект поколений произошел на паре русского языка в Хабаровском техникуме транспортных технологий. Преподаватель насильно вытащил девочку из кабинета», — сообщают журналисты. Что стало причиной такого поведения преподавателя неизвестно. Притом он выволок только одну девушку, главную зачинщицу. Одни говорят, что педагог взбесился, когда ученица неправильно ответила, другие, что девушки сами себя ужасно вели и срывали пару, мяукая и кукарекая, пишет telegram-канал Baza. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ведь ученице, которая особо ярко проявляла себя, 17 лет. В последние месяцы в России движение квадроберов обрело колоссальную популярность. Квадроберы — молодежная субкультура, ее представители надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал движение «полной ерундой». Депутат Госдумы Александр Толмачев уверен, что дети-квадроберы в скором времени наиграются и найдут себе новое увлечение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Хабаровском крае мяукающие и кукарекающие студентки вывели преподавателя из себя. Ему пришлось буквально выволочь одну из студенток из кабинета. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Тотальный дисконнект поколений произошел на паре русского языка в Хабаровском техникуме транспортных технологий. Преподаватель насильно вытащил девочку из кабинета», — сообщают журналисты. Что стало причиной такого поведения преподавателя неизвестно. Притом он выволок только одну девушку, главную зачинщицу. Одни говорят, что педагог взбесился, когда ученица неправильно ответила, другие, что девушки сами себя ужасно вели и срывали пару, мяукая и кукарекая, пишет telegram-канал Baza. Возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ведь ученице, которая особо ярко проявляла себя, 17 лет. В последние месяцы в России движение квадроберов обрело колоссальную популярность. Квадроберы — молодежная субкультура, ее представители надевают маски и хвосты, передвигаются на четвереньках, имитируя движения животных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал движение «полной ерундой». Депутат Госдумы Александр Толмачев уверен, что дети-квадроберы в скором времени наиграются и найдут себе новое увлечение.