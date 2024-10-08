08 октября 2024

Песков тремя словами описал всех квадроберов

Дмитрий Песков назвал движение квадроберов полной ерундой
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение квадроберов является полной ерундой, заявил Песков
Движение квадроберов является полной ерундой, заявил Песков Фото:

Движение квадроберов является «полной ерундой». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это ерунда полная», — передает слова Пескова РИА «Новости». Квадробинг — новое популярное среди детей направление, где они копируют поведение животных.

Дети едят корм домашних животных. Также они надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. 

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Движение квадроберов является «полной ерундой». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это ерунда полная», — передает слова Пескова РИА «Новости». Квадробинг — новое популярное среди детей направление, где они копируют поведение животных. Дети едят корм домашних животных. Также они надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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