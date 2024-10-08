Песков тремя словами описал всех квадроберов

Движение квадроберов является полной ерундой, заявил Песков
Движение квадроберов является «полной ерундой». Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это ерунда полная», — передает слова Пескова РИА «Новости». Квадробинг — новое популярное среди детей направление, где они копируют поведение животных.
Дети едят корм домашних животных. Также они надевают маски кошек или собак и бегают на четвереньках.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.