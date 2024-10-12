Взрыв цистерны на АЗС в Грозном унес несколько жизней. Фоторепортаж

Взрыв цистерны на АЗС в Грозном унес жизни четверых человек, еще пять пострадали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В городе Грозном прогремел взрыв на АЗС «Лидер», пламя охватило 900 квадратных метров, МЧС удалось ликвидировать возгорание
В городе Грозном прогремел взрыв на АЗС «Лидер», пламя охватило 900 квадратных метров, МЧС удалось ликвидировать возгорание Фото:
новость из сюжета
В столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС

В Грозном на АЗС «Лидер» произошел взрыв, начался пожар. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Одна из цистерн была отброшена взрывной волной во двор жилого дома. Четыре человека в результате инцидента погибли. Прокуратура Чечни организовала проверку обстоятельств происшествия, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Грозном на АЗС «Лидер» произошел взрыв, начался пожар. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Одна из цистерн была отброшена взрывной волной во двор жилого дома. Четыре человека в результате инцидента погибли. Прокуратура Чечни организовала проверку обстоятельств происшествия, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...