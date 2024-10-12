В городе Грозном прогремел взрыв на АЗС «Лидер», пламя охватило 900 квадратных метров, МЧС удалось ликвидировать возгорание
новость из сюжетаВ столице Чечни прогремел мощный взрыв на АЗС
В Грозном на АЗС «Лидер» произошел взрыв, начался пожар. Площадь возгорания составила 900 квадратных метров. Одна из цистерн была отброшена взрывной волной во двор жилого дома. Четыре человека в результате инцидента погибли. Прокуратура Чечни организовала проверку обстоятельств происшествия, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг. Кадры с места ЧП — в фоторепортаже URA.RU.
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