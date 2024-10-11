Челябинцам объявили о переводе электричек на зимний график

Зимний график движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) вводится с воскресенья 13 октября. Изменения коснутся Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года. Об этом объявили в пресс-службе компании.
«С 13 октября прекращают курсирование дополнительные „летние“ пригородные поезда, изменится составность некоторых электричек. С 1 ноября будут отменены дополнительные остановки на малых платформах возле садов и дачных поселков», — сообщили в ЮУЖД.
Таким образом в Челябинской области перестанут курсировать «летние» поезда №6007/6008 Челябинск — Миасс и №6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей. Пассажирам рекомендовали заранее планировать свои поездки с учетом нового расписания.
Как сообщало URA.RU ранее, у электрички Дема — Кропачево — Усть-Катав в Челябинской области появилась новая остановка. Состав будет останавливаться на станции Яхино по просьбам пассажиров.
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