11 октября 2024

Челябинцам объявили о переводе электричек на зимний график

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Роспотребнадзор на ЖД вокзале. Челябинск, электричка, электропоезд, пассажир, ржд, жд вокзал челябинск, пригородный поезд
В ЮУЖД объявили о переводе электричек на зимнее расписание Фото:

Зимний график движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) вводится с воскресенья 13 октября. Изменения коснутся Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года. Об этом объявили в пресс-службе компании.

«С 13 октября прекращают курсирование дополнительные „летние“ пригородные поезда, изменится составность некоторых электричек. С 1 ноября будут отменены дополнительные остановки на малых платформах возле садов и дачных поселков», — сообщили в ЮУЖД.

Таким образом в Челябинской области перестанут курсировать «летние» поезда №6007/6008 Челябинск — Миасс и №6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей. Пассажирам рекомендовали заранее планировать свои поездки с учетом нового расписания.

Как сообщало URA.RU ранее, у электрички Дема — Кропачево — Усть-Катав в Челябинской области появилась новая остановка. Состав будет останавливаться на станции Яхино по просьбам пассажиров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зимний график движения пригородных поездов на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД) вводится с воскресенья 13 октября. Изменения коснутся Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года. Об этом объявили в пресс-службе компании. «С 13 октября прекращают курсирование дополнительные „летние“ пригородные поезда, изменится составность некоторых электричек. С 1 ноября будут отменены дополнительные остановки на малых платформах возле садов и дачных поселков», — сообщили в ЮУЖД. Таким образом в Челябинской области перестанут курсировать «летние» поезда №6007/6008 Челябинск — Миасс и №6901/6904 Челябинск — Верхний Уфалей. Пассажирам рекомендовали заранее планировать свои поездки с учетом нового расписания. Как сообщало URA.RU ранее, у электрички Дема — Кропачево — Усть-Катав в Челябинской области появилась новая остановка. Состав будет останавливаться на станции Яхино по просьбам пассажиров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...