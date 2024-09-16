16 сентября 2024

У челябинской электрички появилась новая остановка

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая остановка электрички запланирована на станции Яхино
Новая остановка электрички запланирована на станции Яхино Фото:

У электрички Дема — Кропачево — Усть-Катав в Челябинской области появилась новая остановка. Как 17 сентября заявили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), поезд будет останавливаться на станции Яхино.

«Назначили дополнительную остановку поезду Дема — Кропачево — Усть-Катав. Состав будет останавливаться на станции Яхино по просьбам пассажиров», — рассказали в ЮУЖД.

Поезд имеет номера 6423 и 6424. На Яхино электричка № 6423 будет прибывать в 6 часов 10 минут, отправляться через минуту. Поезд № 6424 будет приезжать на Яхино в 21 час 48 минут с отправкой также через минуту.

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У электрички Дема — Кропачево — Усть-Катав в Челябинской области появилась новая остановка. Как 17 сентября заявили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), поезд будет останавливаться на станции Яхино. «Назначили дополнительную остановку поезду Дема — Кропачево — Усть-Катав. Состав будет останавливаться на станции Яхино по просьбам пассажиров», — рассказали в ЮУЖД. Поезд имеет номера 6423 и 6424. На Яхино электричка № 6423 будет прибывать в 6 часов 10 минут, отправляться через минуту. Поезд № 6424 будет приезжать на Яхино в 21 час 48 минут с отправкой также через минуту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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