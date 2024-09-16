У челябинской электрички появилась новая остановка

У электрички Дема — Кропачево — Усть-Катав в Челябинской области появилась новая остановка. Как 17 сентября заявили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), поезд будет останавливаться на станции Яхино.
«Назначили дополнительную остановку поезду Дема — Кропачево — Усть-Катав. Состав будет останавливаться на станции Яхино по просьбам пассажиров», — рассказали в ЮУЖД.
Поезд имеет номера 6423 и 6424. На Яхино электричка № 6423 будет прибывать в 6 часов 10 минут, отправляться через минуту. Поезд № 6424 будет приезжать на Яхино в 21 час 48 минут с отправкой также через минуту.
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