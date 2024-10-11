Экс-сенатору Совета Федерации РФ Эдуарду Исакову прочат пост замгубернатора ХМАО. Источники URA.RU сообщают, что он будет заниматься вопросами СВО и курировать взаимодействие с Минобороны.
«В правительстве ходили слухи о том, что Исаков после отставки экс-губернатора Натальи Комаровой искал работу в Москве. Однако недавно в Ханты-Мансийске начали обсуждать, что он перевозит сюда семью. Потом появилась информация, что Исаков получит пост замгубернатора по СВО», — заявляет инсайдер.
Ранее эту сферу курировал ушедший в отставку вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, а после его отставки неофициально — куратор политического блока, первый замгубернатора Алексей Шипилов. Дозвониться до Исакова не удалось. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что Исаков покинул пост сенатора Совфеда. Вместо него должность сенатора от Югры получила экс-губернатор Наталья Комарова.
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