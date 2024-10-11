11 октября 2024

Экс-сенатору Совфеда РФ Исакову прочат пост замгубернатора ХМАО. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Исаков был сенатором от ХМАО, но уступил свой пост в Совфеде Наталье Комаровой
Эдуард Исаков был сенатором от ХМАО, но уступил свой пост в Совфеде Наталье Комаровой Фото:
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Экс-сенатору Совета Федерации РФ Эдуарду Исакову прочат пост замгубернатора ХМАО. Источники URA.RU сообщают, что он будет заниматься вопросами СВО и курировать взаимодействие с Минобороны.

«В правительстве ходили слухи о том, что Исаков после отставки экс-губернатора Натальи Комаровой искал работу в Москве. Однако недавно в Ханты-Мансийске начали обсуждать, что он перевозит сюда семью. Потом появилась информация, что Исаков получит пост замгубернатора по СВО», — заявляет инсайдер.

Ранее эту сферу курировал ушедший в отставку вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, а после его отставки неофициально — куратор политического блока, первый замгубернатора Алексей Шипилов. Дозвониться до Исакова не удалось. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что Исаков покинул пост сенатора Совфеда. Вместо него должность сенатора от Югры получила экс-губернатор Наталья Комарова.

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Экс-сенатору Совета Федерации РФ Эдуарду Исакову прочат пост замгубернатора ХМАО. Источники URA.RU сообщают, что он будет заниматься вопросами СВО и курировать взаимодействие с Минобороны. «В правительстве ходили слухи о том, что Исаков после отставки экс-губернатора Натальи Комаровой искал работу в Москве. Однако недавно в Ханты-Мансийске начали обсуждать, что он перевозит сюда семью. Потом появилась информация, что Исаков получит пост замгубернатора по СВО», — заявляет инсайдер. Ранее эту сферу курировал ушедший в отставку вице-губернатор ХМАО Александр Тиртока, а после его отставки неофициально — куратор политического блока, первый замгубернатора Алексей Шипилов. Дозвониться до Исакова не удалось. В департамент внутренней политики направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что Исаков покинул пост сенатора Совфеда. Вместо него должность сенатора от Югры получила экс-губернатор Наталья Комарова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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