Белоусов отменил кадровый резерв Минобороны: что это такое и причем тут Путин

Белоусов отменил положение о кадровом резерве в Минобороны

13 октября 2024 в 03:27 Размер текста - 17 +

Белоусов указал на необходимость соответствия документа актуальным требованиям Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Минобороны России отменило положение о кадровом резерве. От него решено отказаться в связи с утратой актуальности. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Андрей Белоусов. Новый федеральный кадровый резерв был учрежден в январе 2024 года, а его механизм устанавливает единые принципы отбора госслужащих и требования к кандидатам. Что означают озвученные изменения и какие важные пункты в них содержатся — в материале URA.RU. Что такое кадровый резерв и зачем он введен Кадровый резерв Минобороны РФ был создан для обеспечения взаимозаменяемости сотрудников и карьерного роста вне зависимости от их местоположения. Эта система предназначалась для поддержки гибкости и мобильности кадровой политики в ведомстве. Положение о кадровом резерве было сформировано при экс-главе МО РФ Шойгу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Положение о кадровом резерве было введено в 2017 году при экс-министре обороны Сергее Шойгу и касалось должностей на гражданской госслужбе. Оно предусматривало создание базы данных специалистов, готовых заменить текущих сотрудников или занять новые штатные позиции. Внешний кадровый резерв формировался на постоянной основе и был направлен на оперативное решение задач по подбору персонала. Это позволяло закрывать вакансии как среди специалистов, так и среди рабочих кадров. Почему Белоусов отменил кадровый резерв «В целях реализации президентского указа о кадровом резерве, согласно которому отменено утверждение состава кадрового резерва правовым актом госоргана, к которому относится кадровый резерв, приказ признать утратившим силу», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа. Таким образом, состав кадрового резерва теперь должен утверждаться указом президента, а не правовым актом министерства. Какие требования закрепляет кадровый резерв Кадровый резерв формируется Управлением президента по госслужбе. Для включения в него необходимы рекомендации от высокопоставленных должностных лиц. Согласно критериям, требования предъявляются не только к самому кандидату, но и к его родственникам Фото: Ася Бронникова © URA.RU «Формирование кадрового резерва осуществляется на основе рекомендаций. В частности, должностных лиц администрации президента и правительства, руководителей федеральных госорганов и высших должностных лиц регионов», — указывается в соответствующем положении. Кандидаты в кадровый резерв должны соответствовать строгим критериям: обладать необходимым стажем и образованием, не иметь дисциплинарных взысканий и других ограничений. Кроме того, они обязаны предоставить полную информацию о своих доходах и расходах, а также о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей, уточнил РБК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны России отменило положение о кадровом резерве. От него решено отказаться в связи с утратой актуальности. Соответствующий приказ подписал руководитель ведомства Андрей Белоусов. Новый федеральный кадровый резерв был учрежден в январе 2024 года, а его механизм устанавливает единые принципы отбора госслужащих и требования к кандидатам. Что означают озвученные изменения и какие важные пункты в них содержатся — в материале URA.RU. Кадровый резерв Минобороны РФ был создан для обеспечения взаимозаменяемости сотрудников и карьерного роста вне зависимости от их местоположения. Эта система предназначалась для поддержки гибкости и мобильности кадровой политики в ведомстве. Положение о кадровом резерве было введено в 2017 году при экс-министре обороны Сергее Шойгу и касалось должностей на гражданской госслужбе. Оно предусматривало создание базы данных специалистов, готовых заменить текущих сотрудников или занять новые штатные позиции. Внешний кадровый резерв формировался на постоянной основе и был направлен на оперативное решение задач по подбору персонала. Это позволяло закрывать вакансии как среди специалистов, так и среди рабочих кадров. «В целях реализации президентского указа о кадровом резерве, согласно которому отменено утверждение состава кадрового резерва правовым актом госоргана, к которому относится кадровый резерв, приказ признать утратившим силу», — говорится в пояснительной записке к проекту приказа. Таким образом, состав кадрового резерва теперь должен утверждаться указом президента, а не правовым актом министерства. Кадровый резерв формируется Управлением президента по госслужбе. Для включения в него необходимы рекомендации от высокопоставленных должностных лиц. «Формирование кадрового резерва осуществляется на основе рекомендаций. В частности, должностных лиц администрации президента и правительства, руководителей федеральных госорганов и высших должностных лиц регионов», — указывается в соответствующем положении. Кандидаты в кадровый резерв должны соответствовать строгим критериям: обладать необходимым стажем и образованием, не иметь дисциплинарных взысканий и других ограничений. Кроме того, они обязаны предоставить полную информацию о своих доходах и расходах, а также о доходах и имуществе своих супругов и несовершеннолетних детей, уточнил РБК.