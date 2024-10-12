12 октября 2024

Упавший в обморок актер Чабан вышел на связь после госпитализации со спектакля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генеральная репетиция оперы "Алиса в зазеркалье" в театре "Урал Опера балет". Екатеринбург, театр, лепнина
Упавший во время спектакля в обморок актер успокоил театралов Фото:

Актер театра и кино Григорий Чабан, упавший в обморок во время спектакля в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сообщил о своем состоянии. Он успокоил поклонников, заявив, что его здоровье не вызывает опасений.

«Все нормально, мне сделали КТ, сосуды и анализы крови в порядке. Скорее всего, это просто психосоматика», — цитируют Чабана «Известия». Актер предположил, что причиной недомогания могли стать переживания из-за спектакля, который не играли несколько месяцев.

Как сообщало URA.RU ранее, Григорий Чабан потерял сознание во время исполнения роли на спектакле «Три сестры». 38-летнему актеру сразу же вызвали скорую. Он известен своими ролями в таких сериалах, как «Бывшие», «Почка» и «Налет».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Актер театра и кино Григорий Чабан, упавший в обморок во время спектакля в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сообщил о своем состоянии. Он успокоил поклонников, заявив, что его здоровье не вызывает опасений. «Все нормально, мне сделали КТ, сосуды и анализы крови в порядке. Скорее всего, это просто психосоматика», — цитируют Чабана «Известия». Актер предположил, что причиной недомогания могли стать переживания из-за спектакля, который не играли несколько месяцев. Как сообщало URA.RU ранее, Григорий Чабан потерял сознание во время исполнения роли на спектакле «Три сестры». 38-летнему актеру сразу же вызвали скорую. Он известен своими ролями в таких сериалах, как «Бывшие», «Почка» и «Налет».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...