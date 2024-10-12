Упавший в обморок актер Чабан вышел на связь после госпитализации со спектакля

Актер театра и кино Григорий Чабан, упавший в обморок во время спектакля в Театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, сообщил о своем состоянии. Он успокоил поклонников, заявив, что его здоровье не вызывает опасений.
«Все нормально, мне сделали КТ, сосуды и анализы крови в порядке. Скорее всего, это просто психосоматика», — цитируют Чабана «Известия». Актер предположил, что причиной недомогания могли стать переживания из-за спектакля, который не играли несколько месяцев.
Как сообщало URA.RU ранее, Григорий Чабан потерял сознание во время исполнения роли на спектакле «Три сестры». 38-летнему актеру сразу же вызвали скорую. Он известен своими ролями в таких сериалах, как «Бывшие», «Почка» и «Налет».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.