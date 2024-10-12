12 октября 2024

Актер Чабан упал в обморок во время спектакля в Петербурге и оказался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Чабан потерял сознание во время спектакля, пишет Shot
Чабан потерял сознание во время спектакля, пишет Shot Фото:

Актер театра и кино Григорий Чабан потерял сознание во время исполнения роли на спектакле «Три Сестры», игравшемся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Shot и отмечает, что обморок у артиста мог случиться из-за спазма сосудов.

«Предварительно, это произошло из-за спазма сосудов, сейчас артист находится в больнице... 38-летний Чабан внезапно потерял сознание в самом начале постановки, на место сразу же вызвали скорую», — сообщили авторы канала. По их информации, сейчас артисту предстоят несколько серьезных медобследований.

Чабан известен за свои роли в таких сериалах, как «Бывшие», «Почка» и «Налет». Также фанаты знают актера по ролям в постановках отечественной классики писателей Антона Чехова, Ивана Тургенева и многих других.

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Актер театра и кино Григорий Чабан потерял сознание во время исполнения роли на спектакле «Три Сестры», игравшемся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Shot и отмечает, что обморок у артиста мог случиться из-за спазма сосудов. «Предварительно, это произошло из-за спазма сосудов, сейчас артист находится в больнице... 38-летний Чабан внезапно потерял сознание в самом начале постановки, на место сразу же вызвали скорую», — сообщили авторы канала. По их информации, сейчас артисту предстоят несколько серьезных медобследований. Чабан известен за свои роли в таких сериалах, как «Бывшие», «Почка» и «Налет». Также фанаты знают актера по ролям в постановках отечественной классики писателей Антона Чехова, Ивана Тургенева и многих других.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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