Актер Чабан упал в обморок во время спектакля в Петербурге и оказался в больнице

Актер театра и кино Григорий Чабан потерял сознание во время исполнения роли на спектакле «Три Сестры», игравшемся в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает telegram-канал Shot и отмечает, что обморок у артиста мог случиться из-за спазма сосудов.
«Предварительно, это произошло из-за спазма сосудов, сейчас артист находится в больнице... 38-летний Чабан внезапно потерял сознание в самом начале постановки, на место сразу же вызвали скорую», — сообщили авторы канала. По их информации, сейчас артисту предстоят несколько серьезных медобследований.
Чабан известен за свои роли в таких сериалах, как «Бывшие», «Почка» и «Налет». Также фанаты знают актера по ролям в постановках отечественной классики писателей Антона Чехова, Ивана Тургенева и многих других.
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