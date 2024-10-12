Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина «отожгла» в Екатеринбурге, выступив на дне рождения бара «Молодость», которому исполнилось два года. Она исполнила как старые хиты коллектива, так и сольные треки.
На дне рождения заведения она начала с песен, которые являются частью ее последнего альбома «Манекен». Из этой пластинки Катина спела треки «Шагать в никуда» и «Белла чао». После этого пошли хиты группы «Тату», которым подпевала огромная толпа, собравшаяся в этом баре. Прозвучала самая известная песня t. A. T. u. «Нас не догонят», а также композиции коллектива на английском языке. Видео с ее концерта появились на странице бара «Молодость» в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее URA.RU писало о приезде Лены Катиной в Екатеринбург на день рождения бара. Помимо этого бывшая солистка «Тату» 12 октября выступила на «Дискаче 90-х» в ДИВСе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!