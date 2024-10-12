Суперзвезда 2000-х «отожгла» на дне рождения бара в Екатеринбурге. Видео

Экс-солистка группы «Тату» спела на дне рождения бара в Екатеринбурге

13 октября 2024 в 07:12 Размер текста - 17 +

Лена Катина спела песни t. A. T. u. в баре Екатеринбурга (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина «отожгла» в Екатеринбурге, выступив на дне рождения бара «Молодость», которому исполнилось два года. Она исполнила как старые хиты коллектива, так и сольные треки. На дне рождения заведения она начала с песен, которые являются частью ее последнего альбома «Манекен». Из этой пластинки Катина спела треки «Шагать в никуда» и «Белла чао». После этого пошли хиты группы «Тату», которым подпевала огромная толпа, собравшаяся в этом баре. Прозвучала самая известная песня t. A. T. u. «Нас не догонят», а также композиции коллектива на английском языке. Видео с ее концерта появились на странице бара «Молодость» в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Ранее URA.RU писало о приезде Лены Катиной в Екатеринбург на день рождения бара. Помимо этого бывшая солистка «Тату» 12 октября выступила на «Дискаче 90-х» в ДИВСе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина «отожгла» в Екатеринбурге, выступив на дне рождения бара «Молодость», которому исполнилось два года. Она исполнила как старые хиты коллектива, так и сольные треки. На дне рождения заведения она начала с песен, которые являются частью ее последнего альбома «Манекен». Из этой пластинки Катина спела треки «Шагать в никуда» и «Белла чао». После этого пошли хиты группы «Тату», которым подпевала огромная толпа, собравшаяся в этом баре. Прозвучала самая известная песня t. A. T. u. «Нас не догонят», а также композиции коллектива на английском языке. Видео с ее концерта появились на странице бара «Молодость» в соцсети Instagram (сеть принадлежит Meta — корпорация признана экстремистской и запрещена в России). Ранее URA.RU писало о приезде Лены Катиной в Екатеринбург на день рождения бара. Помимо этого бывшая солистка «Тату» 12 октября выступила на «Дискаче 90-х» в ДИВСе.