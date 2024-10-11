Суперзвезда 2000-х приедет в Екатеринбург на день рождения бара

Экс-солистка группы «t.A.T.u.» Лена Катина приедет в Екатеринбург на день рождения бара «Молодость», которому исполняется два года. До этого певица выступит на «Дискаче 90-х».
«Неожиданно сегодня Екатеринбург посетит солистка группы „Тату“. Да, той самой группы, которая пела про „Нас не догонят“ и еще заняла третье место на Евровидении. Лена Катина едет не просто так, а с миссией поздравить бар „Молодость“ с днем рождения», — сообщает telegram-канал «Квартал Миллионеров». Сообщение о концерте репостнул канал бара.
Сам бар специализируется на теме ностальгии. На различных мероприятиях там выступали музыканты из групп «Ласковый май», «Воровайки», «Ранетки» и других коллективов, под песни которых можно вспомнить о былом.
Лена Катина, «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Краски» и другие музыканты сегодня, 12 октября, выступят в ДИВС на фестивале «Дискач 90-х». При этом организаторы отменили аналогичное шоу «Супердискотека 90-х Радио Рекорд», где должна была выступить бывшая участница t.A.T.u. Юля Волкова.
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