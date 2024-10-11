11 октября 2024

Суперзвезда 2000-х приедет в Екатеринбург на день рождения бара

Солистка «Тату» выступит на дне рождения бара в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Лена Катина выступит в день рождения бара
Лена Катина выступит в день рождения бара Фото:

Экс-солистка группы «t.A.T.u.» Лена Катина приедет в Екатеринбург на день рождения бара «Молодость», которому исполняется два года. До этого певица выступит на «Дискаче 90-х».

«Неожиданно сегодня Екатеринбург посетит солистка группы „Тату“. Да, той самой группы, которая пела про „Нас не догонят“ и еще заняла третье место на Евровидении. Лена Катина едет не просто так, а с миссией поздравить бар „Молодость“ с днем рождения», — сообщает telegram-канал «Квартал Миллионеров». Сообщение о концерте репостнул канал бара.

Сам бар специализируется на теме ностальгии. На различных мероприятиях там выступали музыканты из групп «Ласковый май», «Воровайки», «Ранетки» и других коллективов, под песни которых можно вспомнить о былом.

Лена Катина, «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Краски» и другие музыканты сегодня, 12 октября, выступят в ДИВС на фестивале «Дискач 90-х». При этом организаторы отменили аналогичное шоу «Супердискотека 90-х Радио Рекорд», где должна была выступить бывшая участница t.A.T.u. Юля Волкова.

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Экс-солистка группы «t.A.T.u.» Лена Катина приедет в Екатеринбург на день рождения бара «Молодость», которому исполняется два года. До этого певица выступит на «Дискаче 90-х». «Неожиданно сегодня Екатеринбург посетит солистка группы „Тату“. Да, той самой группы, которая пела про „Нас не догонят“ и еще заняла третье место на Евровидении. Лена Катина едет не просто так, а с миссией поздравить бар „Молодость“ с днем рождения», — сообщает telegram-канал «Квартал Миллионеров». Сообщение о концерте репостнул канал бара. Сам бар специализируется на теме ностальгии. На различных мероприятиях там выступали музыканты из групп «Ласковый май», «Воровайки», «Ранетки» и других коллективов, под песни которых можно вспомнить о былом. Лена Катина, «Отпетые мошенники», «Фактор 2», «Краски» и другие музыканты сегодня, 12 октября, выступят в ДИВС на фестивале «Дискач 90-х». При этом организаторы отменили аналогичное шоу «Супердискотека 90-х Радио Рекорд», где должна была выступить бывшая участница t.A.T.u. Юля Волкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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